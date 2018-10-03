İstanbul'da ekmek fiyatlarında değişiklik yok

İstanbul Valisi Şahin, İstanbul'da ekmek fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "250 gram ekmek fiyatında herhangi bir değişiklik yok" dedi.

İstanbul Valisi Şahin, İstanbul'da ekmek fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "250 gram ekmek fiyatında herhangi bir değişiklik yok" dedi.

200 gram ekmeğin 1 liraya satıldığını söyleyen Şahin, "250 gram ekmek 125 kuruşa tüketicilerimize ulaştırılacak" açıklamasında bulundu. 2016 yılının başından beri ekmek fiyatlarında değişiklik olmadığını ifade eden İstanbul Valisi Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "İstanbul'da 2016'nın başından beri 250 gram ekmek 1.25 TL'ydi yani 125 kuruştu. Bugün de hala yine 250 gram ekmek 125 kuruş olmaya devam ediyor."