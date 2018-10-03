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17:03 03 Ekim 2018
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    Türk Eximbank, 590 milyon euro kredi aldı

    © Flickr /
    Ekonomi
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    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın 590 milyon euro tutarında kredi sağladığını açıkladı.

    Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce Londra'da imzalanan anlaşma ve gerçekleştirilen ikili görüşmeler neticesinde Turk Eximbank toplam 590 milyon euro kredi temini sağladı" dedi.

    ​Bir ve iki yıl vadeli kredi temin edildiği belirtilen kredi açıklamasında, "Geçen yıl Ağustos ayında sağlanan toplam 544 milyon euro tutarındaki bir yıl vadeli sendikasyon kredisine kıyasla yüzde 8.5 daha fazla finansman sağlamış oldu. Söz konusu kredinin toplam maliyeti, 1 yıllık euro dilimi için altı aylık euribor artı 285 baz puan seviyesinde oluşarak, bu senenin Mart ayında imzalanan sendikasyon kredisi maliyetlerinden 150 baz puan yukarıda gerçekleşti" denildi.

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
    © AA / Fatih Kurt
    Türk Eximbank'tan 46 milyar dolarlık finansman desteği
    Reuters'ın aktardığına göre, krediye 7 ülkeden toplam 19 banka ile finansal kuruluş katılım sağladı.

    Pekcan, ilgili tutarın 540 milyon euro'sunun sendikasyon kredisi olduğunu 50 milyon euro'luk ikili kredi ile birlikte toplam 590 milyon euro tutarın finans sistemine dahil olacağını belirtti ve şöyle dedi:

    "Türk Eximbank yüzde 108.5 çevirme oranı ile sağladığı bu başarılı sendikasyon kredisi sayesinde ihracata olan desteğini daha da artıracak, ekonomik büyümeye ve kalkınmaya olan katkısını sürdürecektir."

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    Etiketler:
    kredi, Ticaret Bakanlığı, Türk Eximbank, Ruhsar Pekcan, Londra
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