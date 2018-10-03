ABD'nin baskısına rağmen Rusya, gaz ihracatında yeni rekorlar kırıyor

© Sputnik / Sergey Krasnouhov Rus LNG'sini taşıyan Fransız tankeri ABD'ye ulaştı

ABD'nin Avrupa'ya Rus gazı ithalatını azaltma baskısına rağmen Rusya, doğalgaz ihracatında yeni rekorlar kırıyor ve geliştirdiği teknoloji sayesinde 10 yıl içinde dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatçısı olmayı hedefliyor.

Rusya Enerji Haftası dolayısıyla düzenlenen bir forumda konuşan Rusya Enerji Bakanı Novak, "Rus gazı ihracatı her yıl yüzde 6-7 artıyor. Bu yıl Avrupa'ya gaz tedarikinde rekor kırılacağını söyleyebilirim. Gaz ihracatında azami seviyeye, zirveye çıkıyoruz. Zira tüketiciler Rus gazına ihtiyaç duyuyor" dedi.

"Uzun yıllardır Rus gaz tedarikinde düşüş olacağını duyuyoruz. Ancak buna rağmen Avrupa, Rus gazı ithalatını artırmaya devam ediyor" diye devam eden Novak, Avrupa'daki yeraltı depolarında gaz rezervinin rekor seviyede düşük olduğunun altını çizdi.

Novak, Avrupa'da gaz üretiminin azalması ve tüketimin artması sonucunda gaza olan talebin artmasını beklediklerini de kaydederek, 10 yıl içinde ihracatı 100 milyar metreküp artırmayı planlandıklarını vurguladı.

'RUS GAZI, ABD'YE İHRAÇ EDİLİYOR'

Novak, ABD'nin Rus gazı konusunda isteksiz olmasına rağmen bir dizi tankerin Yamal Yarımadası'ndan ABD'ye LNG taşıdığını sözlerine ekledi.

Yamal LNG projesinin yüzde 50.1'i Rus Novatek'e, yüzde 20'si Fransız Total ve Çinli CNPC'ye, yüzde 9.92'si de Çin'in İpek Yolu Fonu'na ait.

Putin, Mart 2017'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın dünyanın en büyük LNG imalatçısı olacağını söylemişti.

Yüzde 35'lik payla Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi durumundaki Gazprom, Avrupa'da üretimin azalması ve Rusya'da gaz üretimi maliyetinin düşük olması nedeniyle bu oranı yüzde 40'a çıkarmayı amaçlıyor.