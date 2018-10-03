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23:48 03 Ekim 2018
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    Forbes, 'En Zengin 400 Amerikalı' listesini açıkladı

    © REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
    Ekonomi
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    ABD'nin en zengin ismi, bir yılda servetine 78.5 milyar katan ve toplam serveti 160 milyar dolara ulaşan Amazon'un CEO'su Jeff Bezos oldu.

    euro, dolar, sterlin, yen
    © REUTERS / Jason Lee/Illustration/File Photo
    Avrupa’nın en zengin adamı açıklandı
    Forbes, bu yıl 37'inci kez yayımladığı 'En Zengin 400 Amerikalı' listesini açıkladı. ABD'nin en zengin ismi, bir yılda servetine 78.5 milyar katan ve toplam serveti 160 milyar dolara ulaşan Amazon'un CEO'su Jeff Bezos oldu.

    GATES İKİNCİ SIRADA

    'Forbes 400'ün geçen yıl 2.7 trilyon dolar olan toplam serveti, bu yıl 2.9 trilyon dolara yükseldi. 24 yıl boyunca listenin ilk sırasında yer alan Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise 97 milyar dolarlık servetiyle listede ikinci sırada yer aldı.

    Berkshire Hathaway'ın sahibi yatırımcı Warren Buffett ise 88.3 milyar dolarlık servetiyle ABD'nin en zengin üçüncü ismi oldu.

    ZUCKERBERG 1 YILDA 10 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

    Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg
    © REUTERS / Stephen Lam
    Facebook'taki değişiklik duyurusu Zuckerberg'in servetinden 3.3 milyar dolar götürdü
    Geçen yıla göre serveti 10 milyar dolar azalan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 61 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sırada listede kendine yer buldu. ABD'nin en zengin beşinci ismi ise 58,4 milyar dolar servetiyle Oracle'ın kurucusu Larry Ellison oldu.

    TRUMP LİSTEDE GERİLEDİ

    ABD Başkanı Donald Trump ise listede 259. sıraya geriledi. Geçen yıl listede 248. olan Trump'ın serveti 3.1 milyar dolar ile bu yıl da aynı kaldı.

    'En Zengin 400 Amerikalı' listesinde  yer alan 10 isim ve 2018 servetleri şöyle:

    — Jeff Bezos (160 milyar dolar)

    — Bill Gates (97 milyar dolar)

    — Warren Buffett (88.3 milyar dolar)

    — Mark Zuckerberg (61 milyar dolar)

    — Larry Ellison (58.4 milyar dolar)

    — Larry Page (53.8 milyar dolar)

    — Charles Koch (53.5 milyar dolar)

    David Koch (53.5 milyar dolar)

    Sergey Brin     52,4 milyar dolar

    Michael Bloomberg     51,8 milyar dolar

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    Etiketler:
    Forbes, Donald Trump, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, ABD
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