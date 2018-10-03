Forbes, 'En Zengin 400 Amerikalı' listesini açıkladı

GATES İKİNCİ SIRADA
'Forbes 400'ün geçen yıl 2.7 trilyon dolar olan toplam serveti, bu yıl 2.9 trilyon dolara yükseldi. 24 yıl boyunca listenin ilk sırasında yer alan Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise 97 milyar dolarlık servetiyle listede ikinci sırada yer aldı.
Berkshire Hathaway'ın sahibi yatırımcı Warren Buffett ise 88.3 milyar dolarlık servetiyle ABD'nin en zengin üçüncü ismi oldu.
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TRUMP LİSTEDE GERİLEDİ
ABD Başkanı Donald Trump ise listede 259. sıraya geriledi. Geçen yıl listede 248. olan Trump'ın serveti 3.1 milyar dolar ile bu yıl da aynı kaldı.
'En Zengin 400 Amerikalı' listesinde yer alan 10 isim ve 2018 servetleri şöyle:
— Jeff Bezos (160 milyar dolar)
— Bill Gates (97 milyar dolar)
— Warren Buffett (88.3 milyar dolar)
— Mark Zuckerberg (61 milyar dolar)
— Larry Ellison (58.4 milyar dolar)
— Larry Page (53.8 milyar dolar)
— Charles Koch (53.5 milyar dolar)
David Koch (53.5 milyar dolar)
Sergey Brin 52,4 milyar dolar
Michael Bloomberg 51,8 milyar dolar
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