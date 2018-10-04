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    Bireysel konkordatonun maliyeti: 75 bin TL

    © AA /
    Ekonomi
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    Konkordato Türkiye’nin son dönemde en çok duyduğu kelime haline geldi. Şirketlerin yanı sıra borçlu vatandaşların da kişisel konkordato hakkı Türkiye’nin gündemine oturdu. Bireysel konkordatoya başvuran ilk isimlerden Zehra Şahin, 75 bin TL harç ödediğini belirtti.

    Dünya gazetesinden Veysel Ağdar'ın haberine göre, hukuk çevrelerinde kişisel konkordato ilan edilebilir mi tartışmaları sürerken ilk başvurular önceki gün yapıldı. Mersin, Marmaris, İstanbul ve Ankara olmak üzere 6 kişi ilgili mahkemelere başvurarak şahsi konkordato talebinde bulundular. Mahkeme de talepleri doğrultusunda komiser atadı. Konkordato çok sık konuşulup uygulamaya başlanılan bir kavram olmasının yanı sıra bir hayli maliyetli olması da tartışmalara neden oluyor. Adalet Bakanlığı Konkordato Gider Avansı Tarifesi gereğince konkordato talebinde mahkeme tarafından istenilip tahsil edilen gider kalemlerinin yüksek olduğunu söyleyen Güncel Group Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Sezer, şöyle konuştu:

    — Şimdi diyeceksiniz ki konkordato ilan etmek parayla mı? Evet parayla hem de bize göre yüksek bir maliyetle. Bir şirketin konkordato müracaatında mahkemeye yatırması gereken tutar alacaklı sayısına ve diğer işlemlere göre değişmekle beraber yaklaşık 120-150 bin TL arasında. Bu tutar avans olarak tahsil edilmekte olup daha sonra fiilen ödemesi gerçekleştirilmekte.

    'KANUN KOYUCU ZORLAŞTIRMAK İSTEMİŞ OLABİLİR'

    Konkordato
    © Fotoğraf : Twitter
    3 şirket daha konkordato ilan etti
    Sezer şöyle devam etti:

    — Şimdi diyeceksiniz ki şirket zaten zorda, zorda olan şirketten bu aşamada peşin olarak harcamaları tahsil etmek ne kadar doğru! Burada şirket yetkilileri "konkordato müracaatı ile mahkemelerin kendilerini iflas etmiş gibi düşünüp tüm parasını peşin aldığını yada böyle bir süreçte daha sonra ödemenin yapılamayacağı düşüncesi ile peşin olarak alındığını" düşünmekte. Yani konkordato ilan eden kişi sıkışık borçlarını ödeyemiyor zaten ya mahkeme harçlarını da zamanı geldiğinde ödemezse diye oluşan bir korku var sanki. Kanun koyucu söz konusu tutarları yüksek ve peşin olarak belirleyerek konkordato ilan etmeyi zorlaştırmak istemiş olabilir.

    'MAHKEMEYE 75 BİN LİRA HARÇ ÖDEDİK'

    Gazetede Fahriye Şentürk'ün imzasıyla yayımlanan bir diğer haberde ise, ilk bireysel konkardato başvurusunda bulunan Zehra Şahin'in anlattıklarına yer verildi.

    Mersin Ortadoğu Özel Sağlık Hizmetleri şirketinin hissedarı olan Şahin, yaptığı açıklamada, Konkordato için ilk başvuruyu 16 Mart'ta şirketleri için yaptıklarını aktararak "Şirket olarak konkordato başlangıç tarihimiz 9 Nisan. 9 Nisan'dan sonra yaşadığımız süreçte üçüncü şahısların hiçbir şekilde korunmaması şirket kefil olduğumuz borçlardan kaynaklı bankalar gayrimenkullerimizi icra yoluyla satışa çıkarttı. Konkordato şirketin malını korurken şahsın malını korumadığı için ana projemizdeki eksikliği fark ettik ve mahkemeye müracaat ederek şahıs konkordatosuna başvurduk" dedi. Şahin şöyle devam etti:

    — Konkordato uygulamasında çok önemli bir boşluk var. Kendi avukatlarımız ve bilirkişiler bizi ikinci başvuruyu yapmaya yönlendirdi ve bu kararı hakimlerle de konuşarak aldık. Bu başvuru için mahkemeye 75 bin lira harç ödemesi yaptık. Ana projemizi desteklemek için şahıs konkordatosuna başvurduğumuzu mahkeme fark etti. Bu başvuru ana konkordato davası dışında açıldı ancak, esasında ana dosyaya bağlı bir dosya. Bu sahsi davadan beklentim, mallarımızın icra yoluyla satılmadan, ana dosyaya bağlanması, tüm bu sürecin bir bütün içerisinde yürütülmesi. 

    '10 BİN TL BORCU OLAN NAZİRE ABLA, NEDEN 35 BİN TL ÖDESİN'

    ÖİB bundan sonra ihalelerin TL ile gerçekleştirileceğini duyurdu
    © Fotoğraf : Twitter
    İki vatandaş konkordato ilan etti
    Konkordato konusunda vatandaşın aklının karıştığını öne süren BLT Hukuk Bürosu Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Harun Bulut, sıradan vatandaşın borcundan dolayı konkordato talep etmesinin fiilen mümkün olmadığını vurguladı. Aynı zamanda emekli hakim de olan Bulut şunları söyledi:

    — Kısacası değişen yasa maddesindeki herhangi bir borçlu kavramı yeni yasadaki iflasa tabi olan ve olmayan borçlu kavramından daha geniş olmasına rağmen önceki yasa döneminde doktirin, yargı kararları veya iş dünyasında borçlu kavramına "sıradan vatandaş" dahil edilmemişken değişen hali ile yasadaki borçlu kavramına sıradan vatandaşı dahil etmek mümkün değildir.

    — Herhangi bir işletmesi olmayan Nazire ablamız kızı için 10.000 TL'lik çeyiz eşyası almış olsun veya Ali abimiz bankadan konut kredisi kullanmış olsun. Keza yasa gereği konkordato gider avansı tarifesi uyarınca başlangıçta ödenmesi gereken ve ödenmemesi durumunda talebin reddi sonucunu doğuran giderin ödenmesi düşünüldüğünde borçtan çok gider ödenmesi söz konusu. Şu tarih itibariyle bu avans iflasa tabi olan borçlu bakımından en az yaklaşık 35.000 TL. İflasa tabi olmayanlar için de aynı tarife geçerli olup bu bedelin indirilmesi istenebilir ise de bundan yapılabilecek indirim en fazla 15.000 TL'lik iflas gideri masrafında indirim olabilecektir. Buna konkordato harcını eklediğinizde durum daha ağırlaşacaktır.Sonuç itibariyle: yasadaki konkordato talep edebilecek borçlu kavramına "sıradan vatandaş" dahil değildir kanaatindeyim. 

     

    Etiketler:
    TL, dolar, borç, İflas erteleme, konkordato, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dünya gazetesi, Zehra Şahin, Türkiye
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