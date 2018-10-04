Ahmet Hakan: Bak yumurtacı, kafamı bozma, ararım zabıtayı

Ahmet Hakan "Sürekli 10 soru soran Kemal Kılıçdaroğlu’na benden de 10 soru" başlığıyla yayımlanan yazısında İstanbul Yumurta Üreticileri Toptancıları ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Necati Yıldırım'ın “Bir aylık yumurta stokumuz kaldı. Böyle giderse yumurtaya zam gelmesi kaçınılmaz olur” açıklamasına da değindi.

"Ne oluyor yahu" diye soran Hakan, şöyle devam etti:

— Tavuklar greve falan mı gidiyor? Bak yumurtacı. Kafamı bozma, ararım zabıtayı vallaha.

'GÖKÇEK-TUNA KAPIŞMASINA REİS KESİN 'DUR' DİYECEK'

Ahmet Hakan, Ankara Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile selefi Melih Gökçek arasında yaşanan tartışmayı da değerlendirdi.

"Ankara Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i ima yollu hafriyat vurgunu yapmakla suçladı. Buna karşılık Melih Gökçek de rakamlar vererek kendini savundu ve Mustafa Tuna’ya resmen ve alenen 'yalancı' dedi" hatırlatmasında bulunan Hakan, şöyle devam etti:

— Yerel seçimlerin yaklaşmakta olduğu bir dönemde aynı partinin çatısı altında yer alan halef/selef başkanların birbirlerini çok ağır bir şekilde suçlamaları en çok kime yarar? Tabii ki CHP’nin Ankara adayı olma ihtimali yüksek olan Mansur Yavaş’a yarar. Ankara gibi önemli bir şehri kaybetmemek adına Süleyman Soylu gibi AK Parti’nin son dönemdeki en popüler isimlerinden birini aday olarak göstermeyi bile düşünen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kavgaya müdahale edeceğini söylemek için kâhin olmaya gerek yok. İyi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kavgaya el koymasının ardından ne olacak? Bence şöyle bir şey olacak: Mustafa Tuna, “Ben öyle demek istemedim, yanlış anlaşıldım” falan diyerek geri vites yapacak. Bahse var mısınız?