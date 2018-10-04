Ahmet Hakan: Bak yumurtacı, kafamı bozma, ararım zabıtayı

"Ne oluyor yahu" diye soran Hakan, şöyle devam etti:
— Tavuklar greve falan mı gidiyor? Bak yumurtacı. Kafamı bozma, ararım zabıtayı vallaha.
'GÖKÇEK-TUNA KAPIŞMASINA REİS KESİN 'DUR' DİYECEK'
Ahmet Hakan, Ankara Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile selefi Melih Gökçek arasında yaşanan tartışmayı da değerlendirdi.
— Yerel seçimlerin yaklaşmakta olduğu bir dönemde aynı partinin çatısı altında yer alan halef/selef başkanların birbirlerini çok ağır bir şekilde suçlamaları en çok kime yarar? Tabii ki CHP’nin Ankara adayı olma ihtimali yüksek olan Mansur Yavaş’a yarar. Ankara gibi önemli bir şehri kaybetmemek adına Süleyman Soylu gibi AK Parti’nin son dönemdeki en popüler isimlerinden birini aday olarak göstermeyi bile düşünen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kavgaya müdahale edeceğini söylemek için kâhin olmaya gerek yok. İyi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kavgaya el koymasının ardından ne olacak? Bence şöyle bir şey olacak: Mustafa Tuna, “Ben öyle demek istemedim, yanlış anlaşıldım” falan diyerek geri vites yapacak. Bahse var mısınız?
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)