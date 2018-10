İnce: 'Ekonomi dip yapacak ve oylar CHP’ye akacak' görüşüne katılmıyorum

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'ya konuşan Muharrem İnce, Mart 2019'da yapılacak seçimlerde davet gelsin veya gelmesin CHP için çalışacağını söyledi.

Döviz kurlarında yaşanan hareketliliğe de değinen İnce, şunları söyledi:

© AA / Murat Çetinmühürdar Erdoğan: Bizde kriz mriz yok

- Şuna katılmıyorum: Ekonomik kriz var, şimdi faturalar ödenmeyecek. Kışın bitiminde ekonomi dip yapacak ve oylar CHP'ye akacak. Bu hayal. Sen gereğini yapmalısın. Türkiye'de demokrasi yok diyorsak, önce CHP'de demokrasiyi var etmeliyiz.

— ‘Benim partim 259 bin kişinin önüne sandığı koydu buradan aday çıkardı' dersek inandırıcı oluruz. İstanbul'da 259 bin kişi adayı seçtiğinde onu ben seçtim diyecek, benim adayım diyecek. Atama birisi olmayacak. Biz çıkış olabiliriz. Nefes aldırabiliriz, Türkiye'ye de partiye de.

Muharrem İnce, AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'yı kaybetmesi durumunda genel seçimin öne çekilebileceğini iddia etti.

İnce, şunları söyledi:

— Her an genel seçim de olabilir yerel seçimden sonra. İstanbul'u ve Ankara'yı kaybetmiş bir AKP'yi düşünebiliyor musunuz? Kaybettiği zaman ekonomik krizin etkilerinin kış sonundaki ağırlığını da düşündüğümüzde her tür şeye hazırlıklı olmak lazım. Bütün bunların yapılabilmesi için örgütün harekete geçirilmesi lazım.