'Şu anda yumurtada arz açığı da fazlası da yok'

Yumurta üretiminin maliyet artışlarına rağmen her ay yüzde 1-2 oranında arttığını söyleyen Pala, "Türkiye yıllık 22 milyar adet yumurta üretmekte ve yıllık 400 milyon doları aşan ihracat yapmaktadır. Şu anda ülkemizde yumurtada arz açığı da fazlası da bulunmamaktadır" diye konuştu.
'YUMURTA STOKLANABİLEN BİR ÜRÜN DEĞİLDİR'
Yumurtanın üretimi, paketlenmesi ve pazarlanmasının mevzuatla belirlenmiş olup yumurtanın pazarda kalma süresinin 21 gün olduğunu söyleyen Pala, şöyle devam etti:
— Üretici yüksek maliyetler ile üretimini sürdürme çabası içinde olup bir an önce ürününü paraya çevirme derdindedir. Yumurta stoklanabilen bir ürün olmadığı için üretici yumurtasını günlük paketlemekte ve pazara sunmaktadır. Bu yüzden al- sat yapan tüccarların üretim süreçleri ve mevzuatla bağdaşmayan, hiç bir dayanağı olmayan açıklamaları gerçekleri yansıtmamaktadır.Bazı tüccarların stok yapıp yapmadıklarını bilemiyoruz ancak şunu net olarak biliyoruz ki yumurta üreticisi sağlıklı sürülerden güvenilir yumurta üreterek en kaliteli yumurtayı tüketiciye ulaştırma derdindedir.
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