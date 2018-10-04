4 şirket daha konkordato ilan etti

İstanbul, Ankara ve Gebze'de faaliyet yürüten dört şirket, konkordato ilan etti.

© Fotoğraf : Twitter 3 şirket daha konkordato ilan etti

İstanbullu ayakkabı malzemeleri üreten kimya firması Haff Kimya, Ankara'da bilinen Aldan Hastanesi, Gebzeli Teksan Makina ve yine sondaj makinası üretimi yapan Ankaralı Delta Makina konkordato ilan etti.

HAFF Kimya, ayakkabı ve deri bakım ürünleri ile ayakkabı finisaj kimyasalları üretimi gerçekleştiriyordu.

Ankara'da bulunan Minasera Aldan Hastanesi, 2016 yılından bu yana faaliyet yürütüyordu.

Delta Makine, 1986 yılında Spektra Jeotek tarafından sondaj makinası ve ekipmanları üretimi yapan bir şirket olarak kuruldu. Şirket, alüminyum ve alüminyum alaşımlarının üretimi yapıyordu.