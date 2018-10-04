'Konkordatonun sebebi konkordato'

Önce şirketler sonra da vatandaşların başvurduğu konkordatoya, Ankara'da bir iş insanı hem kendisi hem de şirketi için aynı anda başvurdu. Avukatlar şirketin alacaklı olduğu firmaların konkordato ilan ettiğini ve bu nedenle ödemelerini alamayan firmanın da konkordato istemek zorunda kaldığını söyledi.

© AFP 2018 / Ozan Köse 4 şirket daha konkordato ilan etti

Sözcü'den Barış Özkan'ın haberine göre, Ankara 2. Asliye Mahkemesi'ne başvuran Mehmet Sünger, hem kendisi hem şirketi Natürel Mühendislik için aynı anda konkordato istedi.

Başvuruyu değerlendiren mahkeme 3 aylık geçici mühlet kararı verdi ve geçici konkordato komiserleri kurulu görevlendirdi.

Natürel Mühendislik'in hukuk işlerinden sorumlu Avukat Ayşe Duygu Özalp'in yaptığı açıklamada şirketin ve Mehmet Sünger'in konkordato ilan etmesinin en büyük nedeni olarak, şirketin alacağı olan firmaların da konkordato ilan etmiş olması gösterildi.

Natürel Mühendislik'in bir sanayi şirketi olduğunu ve 2 fabrikasıyla Türkiye'de üretimi sınırlı olan membran (yalıtım malzemesi) üretimi yaptığını belirtilen Avukat Ayşe Duygu Özalp, "Genelde tünellerde kullanılan bu malzemenin en büyük alıcısı inşaat sektörüdür. Natürel Mühendislik'in vadeli ürün verdiği 2 inşaat şirketinin konkordato talep etmesi ve ödeme yapamaması sebebi ile Natürel Mühendislik de, üretim hattının cebri icraya karşı korunması amacı ile konkordato başvurusunda bulunmak zorunda kalmıştır" dedi.

KREDİ BORÇLARINA MÜTESELSİL KEFİL

Şirket ortağı Mehmet Sünger'in de, Natürel Mühendislik'in tüm kredi borçlarına şahsen müteselsil kefil olduğunu belirten Özalp, "Bu sebeple ve konkordato talep eden firma dışında kefillerin konkordato sürecinde ihtiyati tedbir dışında kalması sebebi ile şahsen konkordato talep etmiş ve Mehmet Sünger hakkında da Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce geçici mühlet kararı verilmiştir." dedi.

Avukat Özalp, Türkiye'de tüm ticari işletme sahiplerinin, hatta eş ve çocuklarının da, işletmelerinin almış olduğu kredilere müteselsil kefil konumunda olduğunu hatırlattı.