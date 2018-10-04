Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Dolardan vazgeçme planı hükümete sunuldu

ABD'nin dolar bazlı işlemlere uygulamayı planlandığı olası yaptırımlar hakkında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin bindiği dalı keserek her imparatorluğun yaptığı tipik hataya düştüğünü belirtmişti.
Rus ekonomisinin dolara bağımlılığını azaltmaya dönük çalışma yaptıklarını belirten Rusya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, dolardan vazgeçme planını hükümete sunduklarını ifade etti.
ABD'nin dolar bazlı işlemlere uygulamayı planlandığı olası yaptırımlar hakkında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin bindiği dalı keserek her imparatorluğun yaptığı tipik hataya düştüğünü belirtmişti.
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