Kurtulmuş: Türkiye'nin yaşadığı kriz değil, kur manipülasyonu bir operasyon

Van Büyükşehir Belediyesi tesislerinde gazetecilerle bir araya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 24 Haziran seçiminden sonra planlı ve kasıtlı olarak kur manipülasyonları üzerinden Türkiye ekonomisinin köşeye sıkıştırılması operasyonu gerçekleştirildiğini söyledi.
Kurtulmuş, saldırıların en şiddetli döneminin geride kaldığını belirterek, milletin birlik beraberlik içinde kur operasyonlarına gereken cevabı verdiğini söyledi.
Bu konuda hükümet olarak gerekli tedbirleri aldıklarını, amaçlarının 'tezgahı dağıttırmamak' olduğunu belirten Kurtulmuş, "Yani Türkiye'nin üretim ekonomisinin gücünü azaltmamak… Türkiye'nin her yerindeki fabrikaların, atölyelerin, sanayi sitelerinin üretim yapan unsurlarının üretim gücünü mümkün olduğu kadar koruyabilmektir. Allah'ın izniyle bu süreci bu şekilde geçirdikten sonra Türkiye güçlenerek çıkacaktır" diye konuştu.
'BU BİR OYUN DEĞİL, ŞAKA DEĞİL, HESABINI SORACAĞIZ'
Kurtulmuş, şöyle devam etti:
Türkiye'nin geçen sene 7.4 büyüdüğünü anımsatan Kurtulmuş, bütün bu tehditlere ve saldırılara rağmen büyümenin sürdürüleceğini bildirdi.
Kur operasyonları kadar şuursuz ve gözünü kâr hırsı bürümüş bazı çevrelerin stokçuluk ya da birtakım fırsatçılık içinde bulunduğunu, kim haksız kazanç peşinde stokçuluk ve fırsatçılık yaparak millete fahiş fiyatla mal satmaya kalkarsa bunun üzerine giderek hesabını soracaklarını anlatan Kurtulmuş, "Bu bir oyun değil, bir şaka değil, kimsenin fiyatlar üzerinden, zaten dışarıdan yapılan operasyonun ana gayesi, vatandaşın ekonomisini zayıflatma sürecine katkıda bulunmaması lazım. Kim böyle bir gafletin böyle bir kastın içerisinde olursa olsun hesabını sorarız" dedi.
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