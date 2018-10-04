Kurtulmuş: Türkiye'nin yaşadığı kriz değil, kur manipülasyonu bir operasyon

Kur operasyonlarına gereken cevabı verdiklerini söyleyen AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Türkiye'nin yaşadığı bir kriz değil, tam tersine 'kriz çıksın' diye birilerinin kapalı kapılar ardında, karanlık odakların hesap edip kitap edip uygulamaya koyduğu bir kur manipülasyonu bir operasyondur" ifadesini kullandı.

Van Büyükşehir Belediyesi tesislerinde gazetecilerle bir araya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 24 Haziran seçiminden sonra planlı ve kasıtlı olarak kur manipülasyonları üzerinden Türkiye ekonomisinin köşeye sıkıştırılması operasyonu gerçekleştirildiğini söyledi.

Kurtulmuş, "Hükümetimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarımız da anı anına saniyesi saniyesine ekonomik gelişmeleri takip ederek önceden olabilecekleri tahmin ederek, planlayarak, ekonomideki bu saldırılara karşı göğüs geriyor ve saldırıları bir şekilde durdurmaya gayret ediyor" dedi.

Kurtulmuş, saldırıların en şiddetli döneminin geride kaldığını belirterek, milletin birlik beraberlik içinde kur operasyonlarına gereken cevabı verdiğini söyledi.

Bu konuda hükümet olarak gerekli tedbirleri aldıklarını, amaçlarının 'tezgahı dağıttırmamak' olduğunu belirten Kurtulmuş, "Yani Türkiye'nin üretim ekonomisinin gücünü azaltmamak… Türkiye'nin her yerindeki fabrikaların, atölyelerin, sanayi sitelerinin üretim yapan unsurlarının üretim gücünü mümkün olduğu kadar koruyabilmektir. Allah'ın izniyle bu süreci bu şekilde geçirdikten sonra Türkiye güçlenerek çıkacaktır" diye konuştu.

'BU BİR OYUN DEĞİL, ŞAKA DEĞİL, HESABINI SORACAĞIZ'

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Daha önce 1997, 2009 gibi uluslararası krizlerde yaşanan tecrübe de bize bunu söylüyor. Hem Uzakdoğu Asya'da 1997 krizi, hem 2009'daki Avrupa'yı sarsan finansal krizde 'tezgahı dağıttırmayan' ülkeler bu süreçlerden çok kuvvetli çıktılar. Kaldı ki Türkiye'nin yaşadığı bu anlamda bir kriz değil, tam tersine 'kriz çıksın' diye birilerinin kapalı kapılar ardında, karanlık odakların hesap edip kitap edip uygulamaya koyduğu bir kur manipülasyonu bir operasyondur. Bunlara karşı üretim gücümüzü koruyacağız. Türkiye bu sonuçları, göreceksiniz en kısa zamanda hem de son derece avantajlı bir şekilde çıkacaktır. İlk anda yeni ekonomi programının da ana çerçevesini oluşturan, işi dengeleme sürecini bir şekilde uygulamaya koyuyoruz."

Türkiye'nin geçen sene 7.4 büyüdüğünü anımsatan Kurtulmuş, bütün bu tehditlere ve saldırılara rağmen büyümenin sürdürüleceğini bildirdi.

Kur operasyonları kadar şuursuz ve gözünü kâr hırsı bürümüş bazı çevrelerin stokçuluk ya da birtakım fırsatçılık içinde bulunduğunu, kim haksız kazanç peşinde stokçuluk ve fırsatçılık yaparak millete fahiş fiyatla mal satmaya kalkarsa bunun üzerine giderek hesabını soracaklarını anlatan Kurtulmuş, "Bu bir oyun değil, bir şaka değil, kimsenin fiyatlar üzerinden, zaten dışarıdan yapılan operasyonun ana gayesi, vatandaşın ekonomisini zayıflatma sürecine katkıda bulunmaması lazım. Kim böyle bir gafletin böyle bir kastın içerisinde olursa olsun hesabını sorarız" dedi.