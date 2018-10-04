Bloomberg: Doların tiranlığı sona yaklaşıyor

ABD'nin yaptırım politikası nedeniyle birçok ülke dolara karşı cephe almaya devam ederken Bloomberg, yayınladığı analizde onlarca yıldır uluslararası ekonomide hüküm süren doların tiranlığının sona yaklaştığını yazdı.
The whole world uses the U.S. dollar, but for how much longer? https://t.co/YgCnbei6rc pic.twitter.com/MpMTRdPGP4— Bloomberg (@business) October 4, 2018
AVRUPA, RUSYA VE ÇİN HAREKETE GEÇTİ
'YAPTIRIM POLİTİKASI DOĞRUDAN RİSK OLUŞTURUYOR'
Dengelerin bu şekilde değişmesini ABD için kötü haber olarak niteleyen Bloomberg yazarı Peter Coy, ABD'nin müttefikleri de dahil çeşitli ülkelere uyguladığı yaptırımların dolar için doğrudan risk oluşturduğunu kaydetti.
'AVRUPA'DAKİ MEMNUNİYETSİZLİK ARTIYOR'
"Avrupa, ABD'nin yaptırımlarının etrafından dolaşma konusuna çözüm bulamasa dahi, Avrupa'nın bu eğilimini doların hakimiyetinden duyulan ve giderek artan büyük bir memnuniyetsizlik olarak okumak gerekiyor."
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