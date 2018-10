Enflasyona göre tasarruf önerileri: Winter is coming

Alnus Yatırım, vatandaşın yüksek enflasyon rakamlarıyla nasıl tasarruf önlemleri alması gerektiğini esprili bir dille yayınladığı raporda sıraladı: "Winter is coming. Neredeyse her aybaşı zamlanan doğalgaz ve elektrik kullanımında daha dikkatli olunmalı. Evde kalın giyecekle oturmak in, bütün petekleri yakmak out."