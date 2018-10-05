Yeni Şafak: Maliye hata yaptı, asgari ücretliye fazladan vergi çıktı

© Fotoğraf : Twitter Devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan mükellefler açıklandı

Yeni Şafak'ta Cahit Saraçoğlu'nun imzasıyla yayımlanan haberde, "Yeniden değerleme oranlarının eksik uygulanması sonucu, 2018 yılında yüzde 15'lik ilk vergi dilimindeki ücretlerin yüzde 14,47 artışla 14 bin 881 lira olması gerekiyordu" ifadesine yer verildi.

Haber, şöyle devam etti:

— Eksik uygulama ile 14 bin 800 oldu. Böylece ücretlinin 81 liralık kazancının bir üst vergi dilimi yüzde 20'ye çıkarıldı. Bu durum aynı zamanda üst dilimin tutarını da düşürdüğü için üst dilimdeki ücretlilerde de daha erken vergi yükü oluşmasına yol açtı. Yine 2018 yılında yüzde 20 dilimine giren ücret yüzde 14,47 ile 34 bin 341 lira üst sınırına çıkması gerekiyordu.

— Ancak oran eksik uygulanarak 34 bin lirada tutuldu. Böylece ücretlinin 341 lirası bir üst dilim olan yüzde 27'ye girdi. Yüzde 35'lik dilime giren ücretlilere de yüzde 14,47 uygulansaydı 125 bin 917 liralık üst sınır oluşacaktı. Ancak yüzde 9,09 oran uygulanarak, üst sınır 120 bin lirada tutuldu. Böylece ücretlinin 5 bin lirası bir alt vergi dilimden vergilendirilmedi, üst dilimden vergi yükünü üstlenmesine yol açıldı.