'Öğrenciye burs yetmiyor, kredi alanlar daha şimdiden borcu nasıl ödeyeceğini düşünüyor'

Büyükşehirlerdeki öğrenciler, yurt, yemek, ulaşım gibi zorunlu harcamalarını dahi karşılayamadıkları için burs miktarını yeterli bulmuyor. Kredi alan öğrenciler ise daha şimdiden borçlarını nasıl ödeyeceklerini düşünüyorlar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) lisanstan doktoraya kadar öğrencilere burs ve kredi imkanı sağlıyor. Geçen yıl burs ve kredi ücretleri lisansta 470 TL, yüksek lisansta 940 TL, doktorada ise 1410 TL'ydi.

Önceki gün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu miktarın lisansta 500 TL, yüksek lisansta 1000 TL, doktorada ise 1500 TL'ye yükseltme kararı aldıklarını açıkladı. Erdoğan, konuşmasında isteyen herkese kredi ve burs verdiklerini belirterek, "Fakat bir sıkıntımız var. Nedense öğrencilerimiz hep burs istiyor. Krediye pek yaklaşmıyorlar, neden yaklaşmıyorsun krediye? Kredinin de sana sağladığı ayrı avantajlar var. İş bulduktan sonra bunlar faizsiz bir şekilde geri ödenecek olan adeta bir burstur" dedi.

Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre, öğrenciler için burs ve krediler can suyu olsa da büyük kısmı Erdoğan'ın dikkat çektiği gibi kredi alma taraftarı değil. Çünkü öğrencilerin, kredi borcunu, öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra aylık taksitler şeklinde ödemesi gerekiyor.

© AA / Erçin Top Erdoğan: Medya ile demokrasi falan olmaz

Öğrenci henüz işe başlamadıysa bu süre, birer yıl olmak üzere uzatılıyor. Ancak kaygılarının nedeni mezun olur olmaz iş bulamamanın yanında düşük ücretlerle işe başlayacak olma ihtimali. Öte yandan burs alan öğrenciler ise burs miktarını az buluyor ama harcamalarının bir kısmını karşıladıkları için de mutlu olduklarını söylüyor.

Aldıkları bursla sadece eğitim masraflarını karşılayabilen öğrenciler, sosyal ve kültürel etkinliklere yeterince kaynak ayıramıyor.

KYK'nın yurtlarında kalan veya ailesiyle birlikte yaşayan öğrencilerin özel yurtlarda kalan ya da arkadaşlarıyla eve çıkanlara göre durumu biraz daha iyi olsa da büyük bir çoğunluğu geçinmekte zorlanıyor. Bu durumda olanlar, ya ailesinden destek alıyor ya da kısmi zamanlı çalışıyor. Üstelik çoğu, temel ihtiyaçları dışında sinema, konser, kurs gibi aktivitelere para ayıramıyor.

"Bu artış yeterli mi?" diye sorulan öğrenciler, şu yanıtları veriyor:

— Hande Nur Semerci: KYK yurdunda kalıyorum, 285 TL veriyorum. Yurt, ulaşım, kitap, yemek gibi masraflarım da var. Bu giderler olmasa 470 TL yetebilir. Kredilerin çok da artmasını istemiyorum. Çünkü borcum da artıyor.

— İrem Topaloğlu: Yurtta kalıyorum. Burs, yurt, ulaşım, telefon gibi ihtiyaçlarıma ancak yetiyor. Benim çok fazla harcamam yok yine de ailemden 200 TL alıyorum.

'AİLEMDEN DESTEK ALIYORUM'

- Nurseli Özkaya: Kredi alıyorum. Kirada kalıyorum. En az 1000 TL'lik harcamam oluyor. Bu nedenle ailem destek veriyor. Burs ve krediler her yıl artırılıyor ama geçen yıllara göre artış miktarı çok düşük olmuş.

— Mete Hızırkaz: Burs alıyorum. KYK yurduna, 170 TL veriyorum. Üniversitede ve yurtta yemek yiyebiliyoruz. O yüzden yeme içmeye çok para gitmiyor. Burs, eğitimle ilgili harcamalarıma yetiyor. Ancak giyim, sosyal aktivite gibi harcamalar için yeterli olmuyor.

— Çağla Keski: Ailemle yaşıyorum. Kira, fatura giderlerim olmamasına rağmen ayda 600-700 TL harcıyorum. Geriye kalanı ailemden alıyorum. Bu miktar az, biraz daha artırılsa iyi olur. Geri ödemeyi nasıl yapacağımı bilmiyorum.

— Sezin Türkmen: Burs alıyorum. Ailemle yaşıyorum ama ulaşım, kitap, proje ödevleri gibi masraflarımız oluyor. O yüzden burs yetmiyor. Bursun daha fazla artırılmasını bekliyorduk.

- İlknur Gürel: KYK yurdunda kalıyorum. Yol, yemek, kitap parası gibi birçok harcamam var. Verilen miktar yetmediği için ailem en az 400 TL yolluyor. Sosyal aktivitelere para ayıramıyorum. Ancak Müze Kart sayesinde müzelere gidebiliyorum. Aktivite olarak genelde ücretsiz etkinlikleri takip ediyoruz. 30 TL artış pek anlam ifade etmiyor.

— Arda Ormancı: Burs alıyorum. Devlet yurdunda kalıyorum. KYK yurdunda yediğimiz yemeklerle pek doymuyoruz, iki öğün çıkıyor zaten. Bu yüzden dışarıda yemek yiyorum. İstanbul'da yemek fiyatları en az 20 TL. Yurt parasının dışında 700-800 TL zorunlu harcamam oluyor. Sosyal aktivitelere ise pek para ayıramıyorum. Ayrıca kitaplar çok pahalı. Ailemden 1000 TL'ye yakın para almam gerekiyor ki tüm giderlerimi karşılayabileyim. Burs çıktığında çok sevinmiştim geçinirim diye düşündüm ama maalesef öyle değilmiş.

— Atilla Sürücü: Kredi alıyorum. Ev arkadaşımla yaşıyorum. Bir aylık masrafım 2200 TL. Kredi dışındaki kalan parayı ailem yolluyor. Kredi miktarı İstanbul'da yetmiyor. İstanbul'da 1300 TL'ye kiraladığım ev, Rize'de 400 TL. Her şehirde kredi ücreti aynı olmamalı. Büyükşehirlerde miktar daha da artırılabilir. Ayrıca 30 TL'lik bir artış yeterli değil. Herkese burs verilmeli. Eğer olmuyorsa da kredilerin ödenmesi için düzenlenme yapılmalı. Mezun olduktan kredi borcumu ödeyebilecek maaşı kazanacağımı düşünmüyorum.

'HAYATA BORÇLU BAŞLIYORUZ'

— Efe Alper Çetin: Yurda 750 TL veriyorum. Diğer giderlerim için de 1500-1600 TL harcıyorum. Ailem destek oluyor. Olmasaydı KYK bursunun İstanbul'da yetmesi imkânsız. Artması iyi ama miktar yeterli değil. Bir de bunun geri ödemesi var. Ödemekte zorlanacağımı düşünüyorum. Hayata borçlu olarak başlayacağız.