Kayıt
10:21 05 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Türk gençler - öğrenci - sınav - üniversite - İstanbul Üniversitesi

    'Öğrenciye burs yetmiyor, kredi alanlar daha şimdiden borcu nasıl ödeyeceğini düşünüyor'

    © AFP 2018 / YASIN AKGUL
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 70

    Büyükşehirlerdeki öğrenciler, yurt, yemek, ulaşım gibi zorunlu harcamalarını dahi karşılayamadıkları için burs miktarını yeterli bulmuyor. Kredi alan öğrenciler ise daha şimdiden borçlarını nasıl ödeyeceklerini düşünüyorlar.

    Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) lisanstan doktoraya kadar öğrencilere burs ve kredi imkanı sağlıyor. Geçen yıl burs ve kredi ücretleri lisansta 470 TL, yüksek lisansta 940 TL, doktorada ise 1410 TL'ydi.

    Önceki gün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu miktarın lisansta 500 TL, yüksek lisansta 1000 TL, doktorada ise 1500 TL'ye yükseltme kararı aldıklarını açıkladı. Erdoğan, konuşmasında isteyen herkese kredi ve burs verdiklerini belirterek, "Fakat bir sıkıntımız var. Nedense öğrencilerimiz hep burs istiyor. Krediye pek yaklaşmıyorlar, neden yaklaşmıyorsun krediye? Kredinin de sana sağladığı ayrı avantajlar var. İş bulduktan sonra bunlar faizsiz bir şekilde geri ödenecek olan adeta bir burstur" dedi.

    Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre, öğrenciler için burs ve krediler can suyu olsa da büyük kısmı Erdoğan'ın dikkat çektiği gibi kredi alma taraftarı değil. Çünkü öğrencilerin, kredi borcunu, öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra aylık taksitler şeklinde ödemesi gerekiyor.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Erçin Top
    Erdoğan: Medya ile demokrasi falan olmaz
    Öğrenci henüz işe başlamadıysa bu süre, birer yıl olmak üzere uzatılıyor. Ancak kaygılarının nedeni mezun olur olmaz iş bulamamanın yanında düşük ücretlerle işe başlayacak olma ihtimali. Öte yandan burs alan öğrenciler ise burs miktarını az buluyor ama harcamalarının bir kısmını karşıladıkları için de mutlu olduklarını söylüyor.

    Aldıkları bursla sadece eğitim masraflarını karşılayabilen öğrenciler, sosyal ve kültürel etkinliklere yeterince kaynak ayıramıyor.

    KYK'nın yurtlarında kalan veya ailesiyle birlikte yaşayan öğrencilerin özel yurtlarda kalan ya da arkadaşlarıyla eve çıkanlara göre durumu biraz daha iyi olsa da büyük bir çoğunluğu geçinmekte zorlanıyor. Bu durumda olanlar, ya ailesinden destek alıyor ya da kısmi zamanlı çalışıyor. Üstelik çoğu, temel ihtiyaçları dışında sinema, konser, kurs gibi aktivitelere para ayıramıyor.

    "Bu artış yeterli mi?" diye sorulan öğrenciler, şu yanıtları veriyor:

    — Hande Nur Semerci: KYK yurdunda kalıyorum, 285 TL veriyorum. Yurt, ulaşım, kitap, yemek gibi masraflarım da var. Bu giderler olmasa 470 TL yetebilir. Kredilerin çok da artmasını istemiyorum. Çünkü borcum da artıyor.

    — İrem Topaloğlu: Yurtta kalıyorum. Burs, yurt, ulaşım, telefon gibi ihtiyaçlarıma ancak yetiyor. Benim çok fazla harcamam yok yine de ailemden 200 TL alıyorum.

    'AİLEMDEN DESTEK ALIYORUM'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
    Erdoğan'dan aynı günde 7. miting: Bana üniversite mezunu değil bile dediler
    - Nurseli Özkaya: Kredi alıyorum. Kirada kalıyorum. En az 1000 TL'lik harcamam oluyor. Bu nedenle ailem destek veriyor. Burs ve krediler her yıl artırılıyor ama geçen yıllara göre artış miktarı çok düşük olmuş.

    — Mete Hızırkaz: Burs alıyorum. KYK yurduna, 170 TL veriyorum. Üniversitede ve yurtta yemek yiyebiliyoruz. O yüzden yeme içmeye çok para gitmiyor. Burs, eğitimle ilgili harcamalarıma yetiyor. Ancak giyim, sosyal aktivite gibi harcamalar için yeterli olmuyor.

    — Çağla Keski: Ailemle yaşıyorum. Kira, fatura giderlerim olmamasına rağmen ayda 600-700 TL harcıyorum. Geriye kalanı ailemden alıyorum. Bu miktar az, biraz daha artırılsa iyi olur. Geri ödemeyi nasıl yapacağımı bilmiyorum.

    — Sezin Türkmen: Burs alıyorum. Ailemle yaşıyorum ama ulaşım, kitap, proje ödevleri gibi masraflarımız oluyor. O yüzden burs yetmiyor. Bursun daha fazla artırılmasını bekliyorduk.

    Üniversite
    © AA /
    Yeni kurulan üniversite 'logosuz' açıldı
    - İlknur Gürel: KYK yurdunda kalıyorum. Yol, yemek, kitap parası gibi birçok harcamam var. Verilen miktar yetmediği için ailem en az 400 TL yolluyor. Sosyal aktivitelere para ayıramıyorum. Ancak Müze Kart sayesinde müzelere gidebiliyorum. Aktivite olarak genelde ücretsiz etkinlikleri takip ediyoruz. 30 TL artış pek anlam ifade etmiyor.

    — Arda Ormancı: Burs alıyorum. Devlet yurdunda kalıyorum. KYK yurdunda yediğimiz yemeklerle pek doymuyoruz, iki öğün çıkıyor zaten. Bu yüzden dışarıda yemek yiyorum. İstanbul'da yemek fiyatları en az 20 TL. Yurt parasının dışında 700-800 TL zorunlu harcamam oluyor. Sosyal aktivitelere ise pek para ayıramıyorum. Ayrıca kitaplar çok pahalı. Ailemden 1000 TL'ye yakın para almam gerekiyor ki tüm giderlerimi karşılayabileyim. Burs çıktığında çok sevinmiştim geçinirim diye düşündüm ama maalesef öyle değilmiş.

    — Atilla Sürücü: Kredi alıyorum. Ev arkadaşımla yaşıyorum. Bir aylık masrafım 2200 TL. Kredi dışındaki kalan parayı ailem yolluyor. Kredi miktarı İstanbul'da yetmiyor. İstanbul'da 1300 TL'ye kiraladığım ev, Rize'de 400 TL. Her şehirde kredi ücreti aynı olmamalı. Büyükşehirlerde miktar daha da artırılabilir. Ayrıca 30 TL'lik bir artış yeterli değil. Herkese burs verilmeli. Eğer olmuyorsa da kredilerin ödenmesi için düzenlenme yapılmalı. Mezun olduktan kredi borcumu ödeyebilecek maaşı kazanacağımı düşünmüyorum.

    'HAYATA BORÇLU BAŞLIYORUZ'

    — Efe Alper Çetin: Yurda 750 TL veriyorum. Diğer giderlerim için de 1500-1600 TL harcıyorum. Ailem destek oluyor. Olmasaydı KYK bursunun İstanbul'da yetmesi imkânsız. Artması iyi ama miktar yeterli değil. Bir de bunun geri ödemesi var. Ödemekte zorlanacağımı düşünüyorum. Hayata borçlu olarak başlayacağız.

     

    Etiketler:
    fakir, burs, borç, dolar, kredi, TL, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    New York Comic-Con 2018 fuarı
    New York'ta popüler kültür etkinliği Comic Con başladı
    Karikatür
    Pentagon: Rusya’nın Suriye’ye S-300 sevkiyatı, ‘sorumsuzca bir adım’
    Yeryüzünde Cehennem
    Küçük Yunan adası Midilli, nasıl göç krizinin merkezine dönüştü?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet