Oyak-Renault, hibrit araçlar için motorları Türkiye'de üretecek

Dünya gazetesinden Mehmet Kaya'nın haberine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Oyak-Renault'un hibrit araçlar için motor üretimini Türkiye'de yapacağını açıkladı. Varank, Oyak-Renault Genel Müdürü Antoine Aoun'u kabul etti. Kabulün ardından verilen bilgide 100 milyon euro'yu aşan tutarındaki yatırımın devlet teşvikiyle yapılacağı belirtildi. Yatırımla Türkiye'de ilk kez alüminyum motor üretilmiş olacak. Fabrikanın temeli 19 Ekim'de Bursa'da törenle atılacak.
Oyak-Renault'un yatırımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Nisanda açıklanan "süper teşvik" listesinde de bulunuyordu. Yatırım, Oyak Renault Otomobil Fabrikalarının yeni nesil hibrit araçlar için motor, batarya ve alüminyum motor bloğu üretimi kapsamında listeye girmişti. Yatırım projesinin en önemli ayağı olan alüminyum enjeksiyon fabrikasıyla başlayacak.
Proje bazlı teşvik sistemi kapsamında yeni nesil hibrit araçlar için motor ve bileşenlerinden oluşan bir yatırım hayata geçiyor. Oyak Renault'un sabit yatırım tutarı 100 milyon avroyu aşan projesiyle fabrikadan çıkacak ürünlerin büyük bölümünün ihraç edileceği kaydedildi.
Bakan Varank kabulün ardından yaptığı değerlendirmede; "Bu motor bloklarının üretiminde dünyada sadece birkaç yerde bulunan yüksek teknoloji kullanılacak. Otomotiv sanayimiz için çok büyük bir atılım olan bu yatırım katma değerli üretime, istihdama ve ihracata ciddi katkılar sunacak. Üretimde kullanılacak alüminyumun yerli temini için Türk şirketleriyle görüşmeler sürüyor. Dolayısıyla, yerli kaynaklarımızdan mümkün olan en iyi şekilde yararlanılmış olacak" diye konuştu.
Bu arada, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Antoine Aoun'un görüşmede, Oyak Renault'un dünyanın 70 ülkesine ihracat yapan Türkiye'nin lider otomobil üreticisi olduğunu vurguladığı ve "Tüm modellerimizde üretimimize, yaptığımız planlamalar doğrultusunda 3 vardiya olarak devam ediyoruz. Türkiye, Renault Grubu için çok önemli bir ülke. Renault Grubu, Türkiye'ye güveniyor ve bu güven üzerine yatırım planlarını oluşturuyor." dediği kaydedildi.
Aoun'un motor yatırımına yönelik olarak ise yeni nesil hibrit motor üretiminde en önemli yatırımına başlanmakta olan Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası olduğunu kaydettiği ve şirketin yatırımlarını sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladığı bildirildi.
Bakan Varank'ın, Renault Grubu'nun Dünya Başkan Yardımcısı Thierry Bollore ile OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem'in 19 Ekim'de Bursa'da yapılacak temel atma törenine katılması bekleniyor.
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