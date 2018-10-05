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10:21 05 Ekim 2018
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    Renault

    Oyak-Renault, hibrit araçlar için motorları Türkiye'de üretecek

    © AFP 2018 / LOIC VENANCE
    Ekonomi
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    Türkiye’ye 100 milyon euro'yu aşan teknolojik yatırım yapacak olan Oyak-Renault, hibrit araçlar için motoru Türkiye’de üretecek.

    Dünya gazetesinden Mehmet Kaya'nın haberine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Oyak-Renault'un hibrit araçlar için motor üretimini Türkiye'de yapacağını açıkladı. Varank, Oyak-Renault Genel Müdürü Antoine Aoun'u kabul etti. Kabulün ardından verilen bilgide 100 milyon euro'yu aşan tutarındaki yatırımın devlet teşvikiyle yapılacağı belirtildi. Yatırımla Türkiye'de ilk kez alüminyum motor üretilmiş olacak. Fabrikanın temeli 19 Ekim'de Bursa'da törenle atılacak.

    OYAK Renault fabrikasında
    © AA / Selahattin Kaçuru
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    Görüşmeye yönelik bir açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, motor bloklarının yüksek teknoloji ile üretileceğinin altını çizerek, "Otomotiv sanayimiz için çok büyük bir atılım olan bu yatırım; katma değerli üretime, istihdama ve ihracata ciddi katkılar sunacak. Ayrıca cari açığın azaltılmasına yıllık 2.3 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor" dedi.

    Oyak-Renault'un yatırımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Nisanda açıklanan "süper teşvik" listesinde de bulunuyordu. Yatırım, Oyak Renault Otomobil Fabrikalarının yeni nesil hibrit araçlar için motor, batarya ve alüminyum motor bloğu üretimi kapsamında listeye girmişti. Yatırım projesinin en önemli ayağı olan alüminyum enjeksiyon fabrikasıyla başlayacak.

    Proje bazlı teşvik sistemi kapsamında yeni nesil hibrit araçlar için motor ve bileşenlerinden oluşan bir yatırım hayata geçiyor. Oyak Renault'un sabit yatırım tutarı 100 milyon avroyu aşan projesiyle fabrikadan çıkacak ürünlerin büyük bölümünün ihraç edileceği kaydedildi.

    Bakan Varank kabulün ardından yaptığı değerlendirmede; "Bu motor bloklarının üretiminde dünyada sadece birkaç yerde bulunan yüksek teknoloji kullanılacak. Otomotiv sanayimiz için çok büyük bir atılım olan bu yatırım katma değerli üretime, istihdama ve ihracata ciddi katkılar sunacak. Üretimde kullanılacak alüminyumun yerli temini için Türk şirketleriyle görüşmeler sürüyor. Dolayısıyla, yerli kaynaklarımızdan mümkün olan en iyi şekilde yararlanılmış olacak" diye konuştu.

    Renault
    © AFP 2018 / Johannes Eisele
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    Bakan Varank, yüksek katma değerli yatırımların Türkiye'ye çekilmesi için çalışmalar yapıldığını ve yatırımcılara ayrım yapmadan destek olunduğunu belirterek, "Yatırımcılarımız için son derece cazip teşvikler sunuyor, yerli ve yabancılar arasında hiçbir ayrım gözetmiyoruz. Türkiye'nin çok ciddi bir potansiyeli var, bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirecek ve ekonomideki yapısal dönüşüme hizmet edeceğiz. Ticaret savaşlarının konuşulduğu mevcut dünya konjonktüründe emin adımlarla daha da güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Bu yeni işbirliği her iki taraf için önemli kazanımları beraberinde getirecek. Firmanın ilk model hibrit otomobillerini de Türkiye'de üretmesini arzu ediyoruz" yorumunu yaptı.

    Bu arada, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Antoine Aoun'un görüşmede, Oyak Renault'un dünyanın 70 ülkesine ihracat yapan Türkiye'nin lider otomobil üreticisi olduğunu vurguladığı ve "Tüm modellerimizde üretimimize, yaptığımız planlamalar doğrultusunda 3 vardiya olarak devam ediyoruz. Türkiye, Renault Grubu için çok önemli bir ülke. Renault Grubu, Türkiye'ye güveniyor ve bu güven üzerine yatırım planlarını oluşturuyor." dediği kaydedildi.

    Aoun'un motor yatırımına yönelik olarak ise yeni nesil hibrit motor üretiminde en önemli yatırımına başlanmakta olan Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası olduğunu kaydettiği ve şirketin yatırımlarını sürdürme kararlılığında olduğunu vurguladığı bildirildi.

    Bakan Varank'ın, Renault Grubu'nun Dünya Başkan Yardımcısı Thierry Bollore ile OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem'in 19 Ekim'de Bursa'da yapılacak temel atma törenine katılması bekleniyor.

    Etiketler:
    yatırım, üretim, Motor, hibrit, OYAK Renault, Renault, Dünya gazetesi, Antoine Aoun, Mehmet Kaya, Türkiye
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