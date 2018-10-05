Dolar, güne 6.20'nin üzerinde başladı

Sert artış kaydeden enflasyon verisinin ardından ABD tahvil faizleri ile petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle dün sert yükselen dolar/TL bu sabah 6.20'nin üzerinde hareket ederken, bugün ABD verileri ve tahvil faizlerinin seyri izlenecek.

Dün akşam piyasaların kapanış saatlerinde 6.1795/6.1900 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah ilk işlemlerde 6.2051/6.2195 seviyesinde. Sepet bazında TL 6.6580/6.6873, euro/TL 7.1346/7.1386 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de bugün saat 15:30'da tarımdışı istihdam, işsizlik, ortalama saatlik ücretler ve dış ticaret dengesi açıklanacak veriler piyasalarda yakından takip edilecek.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirileri Çarşamba günü açıklanan ABD ISM hizmetler endeksi ve ADP özel sektör istihdamı verisinin ardından dün yüzde 3.232 ile yedi yılın yeni zirvesini gördü. Bu verilerin günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD Eylül ayı tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden daha güçlü gelme ihtimalini artırdığı görülüyor.

Güçlü ekonomik veriler ise enflasyon ve beklentilerden daha hızlı faiz artışı riskine ilişkin endişeleri artırarak gelişmekte olan piyasalara olumsuz yansıyor.

ABD tahvil faizlerindeki yükseliş nedeniyle küresel piyasalarda risk iştahının terse dönmesinin TL'de de dün sert kayıplara neden olduğunu söyleyen bir bankacı, "Bunun sonucunda lokal talebinin sadece bir kısmını karşılayabildiği yabancı çıkışını gözlemledik. Dün açıklanan reel efektif kur endeksi de Eylül'de 61.62 ile tarihi düşük seviyeye geriledi. Ancak TÜFE'nin geldiği seviye nedeniyle bu sürpriz değil, TL için de artık bir iştah yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB üyeliği için referanduma gidilebileceği açıklaması ve ABD'nin Kuzey Kore yaptırım listesine Türkiye'den bir şirket ve bağlantılı iki Türk vatandaşını eklemesinin piyasalarda endişe unsuru olduğunu söyleyen aynı bankacı, "ABD'nin bu adımı Türkiye-ABD ilişkilerinin Rahip Brunson'ın serbest bırakılmasının yeterli gelmeyecek kadar kötü olduğunun bir sinyali olarak görülebilir" dedi ve şöyle devam etti:

"Bugün küresel gelişmeler ve haber akışı TL'nin yönünü belirleyecektir. Ancak küresel gelişmeler ve makro görünüm nedeniyle TL için en iyi günler sona ermiş olabilir. Global satış dalgası, ABD ile ilişkilerin seyri, TCMB'nin daha fazla adıma atmama ihtimali TL için risk teşkil ediyor. Üstelik bugün açıklanacak ABD verilerinin iyi gelmesi halinde yine ABD tahvil faizlerinde yükseliş ve Fed faiz artışı fiyatlaması ile karşılaşabiliriz."

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar kapsamına SIA Falcon International group adlı bir Türk şirketi ve şirket ile bağlantılı iki Türk vatandaşını aldı.

Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan yaptırım listesi ekinde başka ülkelerden işletme ve kişiler de bulunuyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katacağı çok şey olduğunu ama böyle giderse AB ile ilişkiler konusunda Türkiye'nin atacağa adımla ilgili referanduma gidilebileceğini kaydetti.

ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolardaki değer kazancı nedeniyle dün küresel olarak piyasalarda bir satış eğilimi söz konusu iken enflasyon verisinin etkisiyle Türkiye'nin makro göstergelerine ilişkin artan endişelerle TL cinsi varlıklarda daha sert kayıplar gözlendi.