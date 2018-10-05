TESK Başkanı Palandöken: Bankaların artık kar yerine fedakarlık etmeleri gerekiyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bankaların kredi faizleri çok yüksek. Faizlerin düşmesi, ekonomik dalgalanmadan olumlu çıkabilmemiz için en önemli adım. Bankaların ekonomik dalgalanmada artık kar yerine fedakarlık etmeleri gerekiyor" dedi.

© REUTERS / Brendan McDermid Moody’s Türkiye'nin döviz cinsi banka mevduatları notunu indirdi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların kredi faizlerinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Faizlerin düşmesi, ekonomik dalgalanmadan olumlu çıkabilmemiz için en önemli adım. Bankaların ekonomik dalgalanmada, artık kar yerine fedakarlık etmeleri gerekiyor" ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ekonomik dalgalanmadan olumlu etkilenen belki de tek sektörün bankalar olduğuna işaret ederek, bu kurumların ocak-ağustos döneminde elde ettikleri faiz gelirlerinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41.6 artarak 156.6 milyar liradan 221.8 milyar liraya çıktığını bildirdi.

Yüksek kredi faizlerinin, esnaf ve sanayiciden bedelli askerlik yapmak isteyen yarım milyon gence kadar tüm kesimleri zorladığına dikkati çeken Palandöken, "Bankaların kredi faizleri çok yüksek. Faizlerin düşmesi, ekonomik dalgalanmadan olumlu çıkabilmemiz için en önemli adım. Bankaların ekonomik dalgalanmada, artık kar yerine fedakarlık etmeleri gerekiyor. Aksi halde reel sektörü vuran dalgalanma dönüp dolaşıp mutlaka finans sektörüne de yansıyacak. Dolayısıyla bankalar vatandaşı, ekonomiyi ve ülkemizi düşünerek yüksek faizleri mutlaka düşürmeliler" değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, nakit ödeme zorluğu yaşayan esnaf ve vatandaşların harcamalarında kredi ve banka kartına yüklendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Banka faizlerinin çok yüksek olması, vatandaşı bir borcu kapatmak için diğer bankaya borçlanmaya zorluyor. Yüksek faiz oranları mutlaka düşmeli ancak vatandaş da kartlara yüklenmekten vazgeçmeli. Bu yılın ilk 6 ayında toplam kredi kartı sayısı 64 milyon 829 bin 970, toplam banka kartı sayısı ise 136 milyon 408 bin 538 olarak kayıtlara geçti. Bu yüksek kart sayıları, kartlara ne kadar düşkün olduğumuzu gösteriyor."