Lukoil, İran'dan petrol alımını durdurdu

Rus basınına açıklamalarda bulunan Alekperov, İran'dan petrol alımını tamamen durdurduklarını belirterek, "İran'da şu anda yasal bir çalışma yapılıyor. Kasımdan sonra açıklanacak olan nihai açıklamaları bekliyoruz. Bunun ardından birtakım kararlar alacağız. Uluslararası bir şirket olduğumuz için büyük riskler mevcut ve herhangi bir ihlalde bulunamayız" dedi.

Alekperov, mayıs ayındaki bir demecinde İran'daki El Teymur projesinde yer alma konusunu gözden geçirdiğini söylemişti.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları kapsamında kasım ayından itibaren İran petrolü satın alınması hukuk ihlal kabul edilecek.