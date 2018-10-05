Kayıt
17:30 05 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Bosch

    Bosch: 100 yıl daha Türkiye'de olmak istiyoruz

    © AFP 2018 / THOMAS KIENZLE
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 41

    Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, "Nasıl 100 yıldan fazla buradaysak, bir 100 yıldan daha Türkiye`de olmak istiyoruz" dedi.

    Alman Leopard tankı
    © AP Photo / Mindaugas Kulbis
    'Almanya’dan Türkiye’ye silah ihracatı durma noktasında'
    Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin ardından yeni bir döneme girdiğini belirterek, "İlişkilerdeki yeni döneme, 'doğrudan iletişim dönemi' diyebilirim. Hem iş dünyası açısından hem iki ülke arasındaki doğrudan iletişim açısından güçlü bir zemine ulaşıldı" dedi. Young, açıklamasında, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin ardından daha güçlü bir zemine oturduğunu söyledi.

    Ziyarette Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketleri ve Türkiye'ye yatırım yapmak ya da yatırımlarını büyütmek isteyen şirketlerin üst yöneticilerinin (CEO) de Erdoğan ile bir araya gelme ve düşüncelerini doğrudan paylaşma imkanı bulduğunu belirten Young, toplantının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere önemli katkısı olduğunu ifade etti.

    'MUTLULUKLA KARŞILANDI'

    "Sayın Cumhurbaşkanımız CEO'ların hepsini dikkatli bir şekilde dinledi ve düşüncelerini not etti" ifadesini kullanan Young, şöyle devam etti: "Kapanışta da bir değerlendirme yaptı, bu paylaşımları çok olumlu bulduğunu belirtti. Bunun bir başlangıç olduğunu, devamında aynı firmaların CEO'larıyla konuşulan maddelerle ilgili çalışma ve takip toplantısını bizzat kendisinin yönetmek istediğini söyledi. Bu da salondakiler tarafından mutlulukla karşılandı."

    Recep Tayyip Erdoğan - Angela Merkel
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    'Erdoğan, Almanya ziyaretinde istediği her şeyi elde etti'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin iki ülke arasındaki doğrudan iletişimi artırdığını dile getiren Young, "İlişkilerde yeni döneme, 'doğrudan iletişim dönemi' diyebilirim. Hem iş dünyası açısından hem iki ülke arasındaki doğrudan iletişim açısından güçlü bir zemine ulaşıldı. Bazı konular tespit edildi, bu konular üzerinde önümüzdeki aylarda birlikte çalışmak için anlaşıldı. Ortak noktaları bulma niyeti her iki taraftan da beyan edildi. Geleceğe dönük bir yol haritası çizildi. Güçlü bir zemin üzerindeki ilişkiyi daha da pekiştirme fırsatı yakaladık" diye konuştu.

    'NASIL 100 YILDAN FAZLA BURADAYSAK…'

    Young, Bosch'un 1910 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteren bir firma olduğunu, gelinen noktada 19 bin çalışanla Türkiye'de faaliyet gösteren sadece Alman menşeli firmalar değil uluslararası şirketlerin de en büyüğü konumunda bulunduklarını dile getirdi. Türkiye'ye son 5 yılda 1 milyar euro'dan fazla doğrudan yatırım yaptıklarına dikkati çeken Young, şunları söyledi: "Çok yoğun bir istihdam artışı sağladık. Bu sene yatırımlarımız devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye, Bosch Global için 4. en büyük ülke. Önem taşıyan bir ülke. Bu anlamda nasıl 100 yıldan fazla buradaysak, bir 100 yıldan daha Türkiye'de olmak istiyoruz. Türkiye'deki yatırımlarımızı daha da büyüteceğiz. Bu noktada önümüzdeki 3 yıl içinde şimdiden başlamak üzere bir yatırım gerçekleştireceğiz. Bursa'da mevcut fabrikamız içindeki ürün değişimini içeren bir yatırımdan bahsediyoruz. Fabrikanın içi ve üretim hatları değişecek. Bu anlamda 209 milyon euro'dan 3 yıla yaydığımız bir yatırım olacak.

    'TÜRKİYE'DE DEĞİŞİMİ YÖNETMEYİ ÖĞRENDİM'

    Young, 23 yıl önce henüz 30 yaşındayken Avustralya'dan Türkiye'ye genel müdür olarak geldiğini, o zaman Avustralya'da enflasyonun yıllık yüzde 1.5, Türkiye'de ise yüzde 70 olduğunu anlattı. Young, "Devalüasyon Avustralya'da yoktu, buraya geldim Alman markına karşı yüzde 140 devalüasyon oldu. Yani bir günden diğer güne ayrı bir dünyaya geldim" diye konuştu.

    Türk ekonomisini aradan geçen 23 yılda yakından tanıdığını, en hızlı büyüdüğü dönemleri, darbe girişiminin ardından yaşanan süreci ve döviz kurlarındaki aşırı yükselişin ve değişimin yaşandığı dönemlerin nasıl yönetildiğine şahit olduğunu aktaran Young, "Türkiye'de zaman içinde değişimi ve değişkenliği yönetmeyi öğrendim. Bence Türk yöneticilerinin de en güçlü olduğu nokta değişimi yönetebilmek" ifadesini kullandı.

    'TÜRK SANAYİCİSİNDE BİR FARKINDALIK OLUŞTU'

    Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
    Erdoğan: Almanya ile yakın geçmişte yaşadığımız sancılı dönemi artık geride bırakıyoruz
    Bosch Grubu olarak Endüstri 4.0 kavramını Türkiye'ye tanıttıklarını belirten Young, şunları kaydetti: "Şu an Endüstri 4.0 ile ilgili Türk sanayicisinde bir farkındalık oluştu, büyük bir ilgi var. Sanayicimiz artık Endüstri 4.0'ın ne olduğunu biliyor. Sadece bilmek yeterli değil, bunu anlayıp uygulamak gerekiyor. Hem kendi işletmelerine hem de ülke ekonomisine kalıcı bir fayda sağlayıp şu an sahip olduğumuz rekabet gücünü daha da çoğaltmamız gerekiyor. Sanayicimiz ben bunu işletmeme nasıl uygularım nasıl bir fayda elde ederim bunu düşünmesi gerekiyor. Artık sadece uluslararası ticaret yapan büyük şirketler değil, KOBİ dediğimiz ya da aile şirketi dediğimiz şirketler de Endüstri 4.0 ile ilgilenmeye başladı."

    Etiketler:
    açıklama, ekonomi, Bosch Türkiye, Bosch, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, Almanya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Diyarbakır’ın merkez Sur İlçesi’ndeki İç Kale’de bulunan Hz. Süleyman Camii ve ‘27 Şehit Sahabe Türbeleri’
    ‘Günahtır’ uyarılarına rağmen yüzyıllardır süren bir gelenek
    Karikatür
    Pentagon: Rusya’nın Suriye’ye S-300 sevkiyatı, ‘sorumsuzca bir adım’
    Bildiğinizden başka bir Suriye
    'Başka' bir Suriye: Yıkıntılardan turizme
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet