'Şirketin içini boşaltıp konkordato isteyen olabilir'

3000'i aşkın şirketin ödeme zorluğu nedeniyle konkordatoya başvurması ekonomi uzmanları tarafından 'ödemeye gücü olanlar da ödemiyor' şeklinde yorumlanıyor. RSFM yayınlarına bağlanan ekonomistler krizin reel sektör ve finans sektörü arasındaki gerilimi daha da arttırabileceğini düşünüyor.
RSFM'de Ahu Özyurt'un sunduğu 'Fotoğrafın Tamamı' programına konuk olan Ekonomist Erkin Şahinöz, krizin artık Brunson ile başlayan bir kur hareketi olmadığının altını çizdi.
Türkiye ekonomisi bugün yaşadığı sorunları zaten yaşayacaktı. ABD ile oluşan gerilim, bu yaşanacakları hızlandırdı ve toplu halde yaşanır hale getirdi. PMI Endeksi dediğimiz bir endeks var ki Türk ekonomisinin geleceği ile ilgili işaretler verir. Bunda 50'nin altındaysanız daralmadır. Eylül ayında PMI İndeksi 42.5 verdi. 2009 krizinden bu yana görülmüş en sert daralma. Bu faizlerle artık üreticilerin de yeni yatırım yapma şansı yok. Zararlarını telafi etme yoluna gidecekler, doğal olarak personel çıkarmaya başlayacaklar" dedi.
Konkordato patlamasını da yorumlayan Şahinöz "Çok iyi niyetle, ödeme sıkıntısı çektiği için konkordatoya başvuranlar olduğu gibi, önceden şirketin için boşaltıp daha sonra bu sistemi suiistimal edenler de var. A firması konkordato ilan edip bana borcumu ödemiyor, peki ben nasıl mal alıp üretim yapacağım? Bu domino etkisi, ödeme ve nakit akışının durması, ekonominin çok sert bir iniş yapmasına neden olabilir, bunun finans sektörüne de etkisi olur. Bunların hepsinin bir gecede geçme ihtimali yok, krizi kabul edip yönetmemiz gerek" diye konuştu.
Gece hayatı ve Cemiyet Dünyasını izleyen Pause Dergisi yayıncısı Fuat Çağdaş da krizin eğlence ve gece hayatına etkilerini yorumladı. "Kur krizi ilk patladığında Bodrum'da hiç kimse etkilenmemişti ve herkes kredi kartları ile alışveriş yaptı, yedi içti" diyen Fuat Çağdaş, "Krizin etkilerini şimdi şimdi piyasalar ve mekanlar hissetmeye başladı. Yeme içme mekanlarında doluluk oranları yüzde 30 oranında düştü" dedi. Çağdaş, İstanbul'da "cemiyet" diye tabir edilen gelir seviyesi çok yüksek kitlenin zaten iki yıldır dışarıda eğlenmeyi bıraktığını vurguladı ve "Krizin esas etkisini muhtemelen Ekim Kasım ayı gibi daha fazla göreceğiz eğlence ve yeme içme sektöründe" dedi.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)