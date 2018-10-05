'Şirketin içini boşaltıp konkordato isteyen olabilir'

3000'i aşkın şirketin ödeme zorluğu nedeniyle konkordatoya başvurması ekonomi uzmanları tarafından 'ödemeye gücü olanlar da ödemiyor' şeklinde yorumlanıyor. RSFM yayınlarına bağlanan ekonomistler krizin reel sektör ve finans sektörü arasındaki gerilimi daha da arttırabileceğini düşünüyor.

RSFM'de Ahu Özyurt'un sunduğu 'Fotoğrafın Tamamı' programına konuk olan Ekonomist Erkin Şahinöz, krizin artık Brunson ile başlayan bir kur hareketi olmadığının altını çizdi.

Türkiye ekonomisi bugün yaşadığı sorunları zaten yaşayacaktı. ABD ile oluşan gerilim, bu yaşanacakları hızlandırdı ve toplu halde yaşanır hale getirdi. PMI Endeksi dediğimiz bir endeks var ki Türk ekonomisinin geleceği ile ilgili işaretler verir. Bunda 50'nin altındaysanız daralmadır. Eylül ayında PMI İndeksi 42.5 verdi. 2009 krizinden bu yana görülmüş en sert daralma. Bu faizlerle artık üreticilerin de yeni yatırım yapma şansı yok. Zararlarını telafi etme yoluna gidecekler, doğal olarak personel çıkarmaya başlayacaklar" dedi.

'SUİSTİMAL DE OLACAKTIR'

© AFP 2018 / Yasin Akgül 'Konkordatonun sebebi konkordato'

Konkordato patlamasını da yorumlayan Şahinöz "Çok iyi niyetle, ödeme sıkıntısı çektiği için konkordatoya başvuranlar olduğu gibi, önceden şirketin için boşaltıp daha sonra bu sistemi suiistimal edenler de var. A firması konkordato ilan edip bana borcumu ödemiyor, peki ben nasıl mal alıp üretim yapacağım? Bu domino etkisi, ödeme ve nakit akışının durması, ekonominin çok sert bir iniş yapmasına neden olabilir, bunun finans sektörüne de etkisi olur. Bunların hepsinin bir gecede geçme ihtimali yok, krizi kabul edip yönetmemiz gerek" diye konuştu.

'GECE HAYATI KASIMDA HİSSEDECEK'

Gece hayatı ve Cemiyet Dünyasını izleyen Pause Dergisi yayıncısı Fuat Çağdaş da krizin eğlence ve gece hayatına etkilerini yorumladı. "Kur krizi ilk patladığında Bodrum'da hiç kimse etkilenmemişti ve herkes kredi kartları ile alışveriş yaptı, yedi içti" diyen Fuat Çağdaş, "Krizin etkilerini şimdi şimdi piyasalar ve mekanlar hissetmeye başladı. Yeme içme mekanlarında doluluk oranları yüzde 30 oranında düştü" dedi. Çağdaş, İstanbul'da "cemiyet" diye tabir edilen gelir seviyesi çok yüksek kitlenin zaten iki yıldır dışarıda eğlenmeyi bıraktığını vurguladı ve "Krizin esas etkisini muhtemelen Ekim Kasım ayı gibi daha fazla göreceğiz eğlence ve yeme içme sektöründe" dedi.