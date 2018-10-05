'Hindistan; Rusya, İran ve Venezüella ile petrol ticaretinde doları saf dışı bırakmak istiyor'

Yetkilinin aktardığına göre Sanayi ve Ticaret Bakanı Suresh Prabhu, bakanlıkta yapılan toplantıda Merkez Bankası'ndan Çin ile yerel parayla ticaretin, dolar yerine euro kullanarak ticari işlemler yapmanın olasılığını araştırmasını talep etti.
Takas konusunda çalışmalar yapılacağını kaydeden Yetkili, Venezüella petrolüne karşılık İran'ın tıbbi ilaçlarla ödeme yapılabileceği örneğini verdi.
PUTİN: HİNDİSTAN'LA TİCARET HACMİ 2025'E KADAR 30 MİLYAR DOLARA ÇIKACAK
"Ticaret hacmi, geçen yıl 9 milyar doların üzerine çıktı ve ülkelerin ticareti ve yatırımları artırma niyeti sayesinde bu rakam daha da yukarıya çıkacak" diyen Putin, 2025 yılına kadar ikili ticaret hacmini 30 milyar dolar, yatırımları 15 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.
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