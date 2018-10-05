'Hindistan; Rusya, İran ve Venezüella ile petrol ticaretinde doları saf dışı bırakmak istiyor'

Hindistan Maliye Bakanlığı ile Hindistan Merkez Bankası'nın Rusya, İran ve Venezüella gibi ham petrol üreten ülkelerle yerel parayla ve takas bazlı işlemler yapılması konusunda bir fizibilite çalışması yapacağı belirtildi.

Times of India'nın Hint bir yetkiliye dayandırdığı habere göre Hindistan hükümeti, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası'na Rusya, İran ve Venezüella gibi ham petrol üreten ülkelerle yerel parayla ve takas bazlı işlemler yapılması konusunda bir fizibilite çalışma talimatı verdi.

Yetkilinin aktardığına göre Sanayi ve Ticaret Bakanı Suresh Prabhu, bakanlıkta yapılan toplantıda Merkez Bankası'ndan Çin ile yerel parayla ticaretin, dolar yerine euro kullanarak ticari işlemler yapmanın olasılığını araştırmasını talep etti.

Takas konusunda çalışmalar yapılacağını kaydeden Yetkili, Venezüella petrolüne karşılık İran'ın tıbbi ilaçlarla ödeme yapılabileceği örneğini verdi.

PUTİN: HİNDİSTAN'LA TİCARET HACMİ 2025'E KADAR 30 MİLYAR DOLARA ÇIKACAK

© Sputnik / Yuri Streletc Rus otomobil üreticileri, Türkiye'yle ticarette doları bırakıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle görüşmesi sırasında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025'e kadar 30 milyar dolara çıkacağını belirtti.

"Ticaret hacmi, geçen yıl 9 milyar doların üzerine çıktı ve ülkelerin ticareti ve yatırımları artırma niyeti sayesinde bu rakam daha da yukarıya çıkacak" diyen Putin, 2025 yılına kadar ikili ticaret hacmini 30 milyar dolar, yatırımları 15 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.