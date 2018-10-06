'Hindistan, ABD yaptırımlarna rağmen İran'dan petrol satın almaya devam edecek'

ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarına rağmen Hindistan'ın İran ile petrol ticaretine devam edeceği bildirildi.

Reuters'a konuşan petrol endüstrisi kaynakları, Hindistan'ın gelecek ay İran'dan 9 milyon varil petrol satın alacağını bildirdi.

Dünyanın en fazla petrol ithal eden üçüncü ülkesi olan Hindistan'ın bu adımı, ABD'nin 4 Kasım'da yürürlüğe girmesi beklenen yaptırımlarına rağmen İran'la ticareti sürdüreceği sinyali olarak yorumlandı.

Hint Petrol A.Ş.'nin 6 milyon varil, Mangalore Rafineri ve Petrokimyasalları Ltd. şirketinin ise 3 milyon varil İran petrolü ithal edeceğini kaydeden kaynaklar, "Hindistan, kilit öneme sahip enerji partnerleri ABD ve İran'la ilişkilerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

ABD, İran'ın Suriye ve Irak'taki çatışmalardaki rolünü kısıtlama amacıyla 4 Kasım'dan itibaren İran'a yönelik ekonomil yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.