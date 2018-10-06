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10:13 06 Ekim 2018
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    Para - TL

    TL ile sözleşme dönemi başladı

    © AFP 2018 / Yasin Akgül
    Ekonomi
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    Sözleşmeleri TL'ye çevirme esaslarına yönelik tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık kira, satış, danışmanlık vb sözleşmeler TL ile yapılacak. Mevcut sözleşmeler ise 2 Ocak'taki kurdan TL'ye çevrilecek.

    Türk Lirası
    © REUTERS / Murad Sezer
    Sözleşmelerde TL'ye geçişe dair ayrıntılar belli oldu
    Ev, iş yeri, arsa satış ve kira sözleşmeleriyle danışmanlık ve hizmet alımı sözleşmeleri artık Türk Lirası ile yapılacak. Mevcut sözleşmeler ise Türk Lirası'na çevrilecek.

    Türk parasının kıymetini korumasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Tebliğe göre, dövizle imzalanmış mevcut sözleşmeler TL'ye çevrilirken geçerli olacak TL tutarı için tarafların mutabakatı aranacak.

    ANLAŞMAZLIK HALİNDE 2 OCAK KURU 2018 KURU ESAS ALINACAK

    Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde yer alan bedeller taraflarca Türk Lirası yeniden belirlenirken mutabakata varılamazsa; 2 Ocak 2018 tarihinden önce akdedilen sözleşmelerdeki döviz bedelinin TL'ye çevrilmesinde, 2 Ocak'taki Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınacak. Taraflar anlaşırsa, farklı bedeller üzerinden de TL'ye geçiş yapabilecekler.

    Yeni belirlenen bedeller, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artışa göre güncellenecek.

    TÜFE oranından fazla artış yapılacamayacak.

    İSTİSNALAR VAR 

    Dövizle sözleşmelerde bazı istisnalar da olacak.

    Türk vatandaşı olmayan kişilerin taraf olduğu sözleşmeler ile ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimlerle döviz kazandırıcı faaliyetler kapsam dışında olacak.

    Türkiye'de forma giyen yabancı futbolcu sözleşmeleri de istisna kapsamına girecek.

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    Etiketler:
    Sözleşme, Döviz, Türk Lirası, Türkiye
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