Suudi Veliaht Prensi, Rusya ve Çin’in dünya petrol piyasasından yok olacağını iddia etti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Bloomberg’e verdiği röportajda, Rusya ve Çin de dahil olmak üzere bir çok petrol üreticisinin gelecekte dünya petrol pazarından 'yok olacağını' söyledi.

Ekonomisi hala tümüyle petrole dayanan ve gelir kaynaklarını çeşitlendirme çabasına giren Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), Bloomberg'le "Petrol talebi 2030 yılına kadar yılda yüzde 1'den yüzde 1.5'a kadar, hatta daha da fazla artabilir. Ama bazıları petrole olan talebin 2030'dan sonra azalacağına inanıyor'' tahminini paylaştı.

'ÇİN 5 YILA, RUSYA 20 YILA KALMAZ'

''Bizim hesaplamamıza göre, birçok petrol üreticisi ortadan kalkacak'' diye devam eden MbS, bu ülkeleri şöyle sıraladı:

© Sputnik / Valeriy Melnikov Lukoil, İran'dan petrol alımını durdurdu

''Biz örneğin, Çin'in petrol üreticisi olarak 5 yıla kadar tamamen ortadan kalkmazsa bile, üretimini büyük ölçüde azaltacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda daha pek çok petrol üreticisi ülke bir bir ortadan kalkacak. Rusya'daki petrol üretimi 19 yıl sonra hızla azalacak, eğer 10 milyon varillik üretimiyle tamamen ortadan kalkmazsa."

'SUUDİ ARABİSTAN DAHA BİLE ÇOK SATACAK'

Veliaht Prens, Suudi Arabistan'ın bu alanda tehlikede olmadığını ve bu nedenle gelecekte şimdikinden bile fazla petrol satacağını savundu.

PETROL FİYATI 100 DOLARA DOĞRU

Dünya pazarlarında petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor. Brent varil fiyatı 2014 yılından bu yana ilk defa 85 doları aştı. Uzmanlar, petrol fiyatının 100 dolara kadar ulaşabileceği görüşünde.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilip İran'a karşı çok ağır yaptırımları devreye sokmasından sonra OPEC petrol üretimini arttırmama kararı almıştı.

RUSYA'YA 75 DOLAR DA UYAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rusya Enerji Haftası dolayısıyla yaptığı konuşmada, 65-75 dolar varil fiyatının Rusya'ya uyacağını belirtti. Rusya'da petrol üretimi eylül ayında yüzde 1.3 oranında artarak aylık 11.36 milyon varile ulaştı. Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya'da petrol üretiminin henüz maksimum seviyeye ulaşmadığını söyledi.