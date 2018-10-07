TESK: AVM'ler afet toplanma alanlarını da işgal etti

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İstanbul'da afet toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden 416'sında alışveriş merkezi (AVM), rezidans ve gökdelenlerin inşa edildiğini açıkladı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, sayıları hızla artan AVM'lerin, olası bir depremde vatandaşların toplanma alanı olarak belirlenen yerleri de işgal ettiğini ifade etti.

AVM'lerin şehir merkezlerinde, birbirine yakın yapıldığına ve esnafa zarar verdiğine dikkati çeken Palandöken, "Deprem toplanma alanlarına da AVM yaparak vatandaşa zarar veriyorlar. Artık buna bir düzenleme getirilmeli" değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, 17 Ağustos depreminde büyük kayıplar yaşandığını anımsatarak, İstanbul'da afet toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden 416'sında AVM, rezidans ve gökdelenlerin inşa edildiğini açıkladı.

İmar planlarının, bölge halkının konut, eğitim, sağlık, ibadet, ticaret ve yeşil alan ihtiyaçları düşünülerek yapıldığını belirten Palandöken, şunları kaydetti: "Yeşil alan veya sağlık tesisi olarak ayrılan yerler imar değişikliğiyle ticari alanlara dönüştürülüp emsalleri artırılıyor. 15 yılda AVM sayısı 14'ten 411'e yükselirken, önümüzdeki yıl 43 AVM daha yapılması bekleniyor. Türkiye'nin 71 ilinde AVM var. İstanbul'dan sonra en fazla alışveriş merkezinin bulunduğu il 39 AVM ile Ankara. Ankara'da 9 AVM'nin de inşaatı sürüyor. İmar değişiklikleri mutlaka mahkeme kararıyla yapılmalı. Aksi halde, Türkiye ABD'den çok daha büyük bir AVM çöplüğüne dönüşecek. Milli servetimiz ziyan olmamalı. AVM açılışlarına kural getirilmeli, yasalar tam olarak uygulanmalı."