Benzin ve motorine zam yolda

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre devlet, akaryakıt zamlarını aylardır eşel mobil uygulamasıyla ÖTV tutarından düşüyor. Halen litre başı motorinde 78, benzinde 63 kuruş, ÖTV gelirinden karşılanıyor. Böylece pompa fiyatları sabit tutuluyor.
Devlet, 16 Ağustos'ta litrede aldığı ÖTV tutarının 90 kuruşa gerilemesi üzerine, 45 kuruşluk ÖTV artışını motorinin pompa fiyatına yansıtmıştı. Yüzde 18'lik KDV ile birlikte motorin fiyatı, 53-54 kuruş artmıştı. Aynı şekilde benzinin pompa fiyatı da 60 kuruş yükseltilmişti.
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