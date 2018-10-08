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12:13 08 Ekim 2018
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    TL - para

    Türkiye Bankalar Birliği'nden borçlu şirketler için 24 ay taksit önerisi

    © AFP 2018 / Ozan Köse
    Ekonomi
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    Türkiye Bankalar Birliği'nin tavsiye niteliğindeki kararına göre, bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL'nin altında olan işletmelerden belli şartları sağlayanlar vadesi gelen taksitleri 24 aya kadar vadelendirebilecek.

    TBB'den Ekonomik Faaliyetin Desteklenmesine İlişkin Tavsiye Kararını duyurdu.

    Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın
    © AA /
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    TBB'nin tavsiye niteliğindeki kararına göre; nakit kredi borcu 15 milyon TL'nin altında olan işletmelerden belli şartları sağlayanlar vadesi gelen taksitleri 24 aya kadar vadelendirebilecek.

    30 Nisan 2019 tarihine kadar vadesi dolacak spot kredileri ile taksitli kredilerin, bu dönemde vadesi gelen taksitlerin vadelendirilmesi 6 aya kadar anapara ödemesiz olacak.

    Açıklamada, "Risk grubu bazında, bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL'nin altında olan (gayri nakdi riskleri ile birlikte 25 milyon TL'ye ulaşan) işletmelerden; bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış, hakkında iflas kararı bulunmayan, kredileri 30 Haziran 2018'den sonra ilgili bankada yapılandırılmamış, nakit akış dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını ödemekte zorlanan ancak kredilerinin yeniden vadelendirilmesi halinde, borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanarak işletme sermayesini güçlendireceği kanaati oluşanlarla sınırlı olmak kaydıyla; 30 Nisan 2019'a kadar vadesi dolacak; spot kredileri ile taksitli kredilerin bu dönemde vadesi gelen taksitleri, 6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 24 aya kadar vadelendirilebilecektir" denildi.

     

    Etiketler:
    Taksit, kredi, Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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