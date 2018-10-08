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12:42 08 Ekim 2018
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    Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan

    MÜSİAD'dan enflasyonla mücadeleye destek

    © AA / Berk Özkan
    Ekonomi
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    Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ekonomi içerisinde yer alan bütün aktörlerin, enflasyonla mücadelede topyekun bir duruş sergilemek zorunda olduğunu belirterek, "MÜSİAD olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı enflasyonla mücadele paketini sonuna kadar destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak enflasyonla mücadele paketine ilişkin yazılı açıklama yapan MÜSİAD Başkanı Kaan, 'Meselemiz Türkiye Olsun' diyerek yola çıktıklarını, attıkları her adımı bu şuurla yerine getirdiklerini belirtti.

    Pazar, alışveriş, meyve, enflasyon
    © REUTERS / Umit Bektas
    Enflasyon 15 yıl sonra ilk kez yüzde 20'yi aştı
    Aynı şuur ve hissiyatla göreve geldikleri ilk günden bu yana, her platformda enflasyonla mücadele konusuna dikkati çektiklerini söyleyen Kaan, enflasyonun ekonomik olduğu kadar, sonuçları bakımından sosyal bir olgu niteliği taşıdığını ifade ederek şunları kaydetti:

    "Bu nedenle enflasyonu yalnızca 'fiyatlar genel düzeyinde gözlenen artış' şeklinde değerlendirmek yetersiz olacaktır. Enflasyonla birlikte değer kaybeden yalnızca para birimi değil, aynı zamanda işverenin üretim azmi, işçinin alın teri, yani milletin servetidir. Bu bağlamda üreticisinden tüketicisine, kamu sektöründen özel sektörüne kadar ekonomi içerisinde yer alan bütün aktörler olarak, enflasyonla mücadelede topyekun bir duruş sergilemek zorundayız.

    Eylül ayı itibarıyla yüzde 24.5 seviyesine yükselen enflasyon oranında, döviz kurunda gözlenen dalgalanmaların etkisiyle artış kaydeden girdi maliyetlerinin etkisi elbette yadsınamaz. Ancak 'yüksek kur-yüksek enflasyon' sarmalından çıkış noktasında iş dünyasının temsilcileri olarak bizler, enflasyonla mücadelede ekonomi yönetiminin alacağı her türlü karara destek vermeye ve elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu bağlamda, MÜSİAD olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı enflasyonla mücadele paketini sonuna kadar destekleyeceğimizi ifade etmek isteriz."

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    Etiketler:
    Kur, enflasyon, Hazine ve Maliye Bakanlığı, MÜSİAD, Berat Albayrak, Abdurrahman Kaan, Türkiye
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