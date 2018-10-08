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13:40 08 Ekim 2018
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    Çelik

    Türkiye çelik ithalatına kota getiriyor

    © REUTERS / Candace Elliott
    Ekonomi
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    Reuters ajansının aktardığına göre Türkiye, 17 Ekim'den itibaren çelik ithalatı kotası uygulayacağını Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) bildirdi.

    Reuters'in aktardığına göre DTÖ'ye yapılan başvuruda çelik ithalatı kotasının uygulanması kararının, ithalatta birden yaşanan artıştan Türkiye'nin çelik endüstrisinin korunması amacı taşıdığı belirtildi.

    KOTAYI AŞAN İTHALATA YÜZDE 25 EK GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANACAK

    Buna göre Türkiye geçici süreyle uygulayacağı kotanın üzerinde yapılan herhangi bir ithalata yüzde 25'lik bir ek gümrük vergisi uygulayacak.

    Çelik- Gümrük vergisi
    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Demir-çelik ürünlerinin ithalatında geçici olarak koruma önlemi alındı
    Yassı mamullerde kotanın 3.1 milyon ton olduğu açıklandı. Bu rakam 2017'de Türkiye'ye ithal edilen 8.4 milyon ton yassı mamulun yarısından az. 

    Uzun ürünlerde ise kotanın 558.534 ton olduğu açıklandı. 2017'de bu üründe ithalat 1.3 milyon tondu.

    Kotanın boru ve tüplerde 273.901 ton olduğu, paslanmaz çelikte 139.934 ton olduğu ve demiryolu malzemelerinde de 27.044 ton olduğu duyuruldu.

    Sıcak haddelenmiş paslanmaz çeliğe ise bu ürün Türkiye'de üretilmedi için kota uygulanmayacak.

    DTÖ'ye yapılan başvuruda ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çeliğe yüzde 25'lik ek gümrük vergisi getirme kararının ardından Türkiye'nin nisan ayında acil 'koruyucu' önlemleri araştırdığı belirtildi.

    Bu adımın ve Avrupa Birliği (AB), Hindistan ve Endonezya'da uygulanan müteakip ticari kısıtlamaların çelik sektörü pazarının yönünün Türkiye'ye kaymasına neden olduğu vurgulandı.

    'DÜNYA GENELİNDE UYGULANAN BU ÖNLEMLER ÇELİĞİN TÜRKİYE'YE İTHALATINDA ARTIŞI TETİKLEDİ'

    Çelik- Gümrük vergisi
    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Türk çelik şirketleri ABD'ye dava açacak
    Belgede "Bu korumacı politikalar söz konusu ürünün Türkiye'ye ithalatının boyutunu doğrudan etkileyen öngörülmemiş gelişmelerdir. Türkiye  giderek daha fazla koruyucu önlemlerin konusu olan çelik ürünleri için cazip bşr pazar olagelmiştir. Bu nedenle dünya genelinde uygulanan bu önelmler söz konusu ürünün Türkiye'ye ithalatında artışı tetiklemiştir" dendi

    Türkiye daha önce ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 10 ve yüzde 25'lik ek gümrük vergisi adımını 'kabul edilemez' olarak nitelemiş ve karşı önlemleri alacağını açıklamıştı.

    Ticaret Bakanlığı da ABD'nin ek gümrük vergilerinin DTÖ kurallarına aykırı olduğunu duyurmuştu. Ankara ayrıca 533 milyon dolar değerindeki 22 ABD menşeli ürünün gümrük vergilerini 2 katına çıkarmıştı. 

    Türkiye'nin yanı sıra ABD'nin bu ticari eylemleri Rusya, Çin, Kanada ve AB tarafından DTÖ'ye şikayet edilmişti.

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