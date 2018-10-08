Düzceli fırıncı, 300 gram ekmeği 1 liradan satıyor: 'Dolar fırladı' diye fırsatçılık yapıp ekmek fiyatlarıyla oynamıyoruz

Zam yapmadan ve gramajını değiştirmeden ekmeği 1 liradan sattığını aktaran Eren, "Akçakoca'da şu anda 300 gram ekmek 1.5 liraya satılıyor. Biz ise 300 gram ekmeği vatandaşa 1 liradan satıyoruz. Döviz artışları bize etkilemiyor çünkü biz 'Dolar fırladı' diye fırsatçılık yapıp ekmek fiyatlarıyla oynamıyoruz. Ne olursa olsun 1 liradan ekmek satmaya devam edeceğim. Ekmeğin gramajıyla da fiyatıyla da oynamayacağım" diye konuştu.
© REUTERS / Steven Saphore
‘HALKIN BENİ DESTEKLEMESİNİ BEKLİYORUM'
Eren, işlerinin iyi gittiğini belirterek "Halkın beni desteklemesini bekliyorum. Çarşının ortasında günde 200 ekmek satıyorum. Allah nasip ederse 3 şube açıyorum. Perşembe günü açılışlarını yapıyorum ve ilk gün ekmekleri bedava dağıtacağım. Biz Türk'üz, Türk parasıyla çalışacağız" ifadelerini kullandı.
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