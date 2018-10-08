Düzceli fırıncı, 300 gram ekmeği 1 liradan satıyor: 'Dolar fırladı' diye fırsatçılık yapıp ekmek fiyatlarıyla oynamıyoruz

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 300 gram ekmeği 1 liradan satan fırıncı Ramazan Eren, vatandaşların daha ucuza ekmek yiyebilmesi için böyle bir karar aldığını söyledi.

Zam yapmadan ve gramajını değiştirmeden ekmeği 1 liradan sattığını aktaran Eren, "Akçakoca'da şu anda 300 gram ekmek 1.5 liraya satılıyor. Biz ise 300 gram ekmeği vatandaşa 1 liradan satıyoruz. Döviz artışları bize etkilemiyor çünkü biz 'Dolar fırladı' diye fırsatçılık yapıp ekmek fiyatlarıyla oynamıyoruz. Ne olursa olsun 1 liradan ekmek satmaya devam edeceğim. Ekmeğin gramajıyla da fiyatıyla da oynamayacağım" diye konuştu.

‘HALKIN BENİ DESTEKLEMESİNİ BEKLİYORUM'

Eren, işlerinin iyi gittiğini belirterek "Halkın beni desteklemesini bekliyorum. Çarşının ortasında günde 200 ekmek satıyorum. Allah nasip ederse 3 şube açıyorum. Perşembe günü açılışlarını yapıyorum ve ilk gün ekmekleri bedava dağıtacağım. Biz Türk'üz, Türk parasıyla çalışacağız" ifadelerini kullandı.