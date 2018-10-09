Piyasalar, Albayrak'ın enflasyonla mücadele programını bekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıklayacağı enflasyonla mücadele programında iş dünyasına, satılan ürünlerin fiyatını en az yüzde 10 aşağı çekerek seferberliğe katılma çağrısı yapması bekleniyor. İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak olan 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı Lansmanı'nın saat 13:00'te başlayacağı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın İstanbul Kongre Merkezi'ndeki 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı Lansmanı'nın saat 13:00 olarak planlandığı bildirildi.

Dünya gazetesinden Sercan Akıncı'nın edindiği bilgilere göre, program kapsamında iş dünyasına sattığı ürünlerin fiyatını en az yüzde 10 aşağı çekerek enflasyonla mücadele seferberliğine katılma çağrısı yapılacak. Bu çağrının karşılık bulması halinde enflasyonda ciddi bir gevşeme olabileceği kaydedilirken, konunun programın en önemli maddelerinden biri olacağı ifade ediliyor.

Bu arada hükümetin enflasyonla mücadele programına Doğuş Grubu, TOBB ve MÜSİAD'dan geldi.

Boyner Grup da tüm şirket ve markalarıyla enflasyonla mücadeleye tam destek verecek. Boyner'den yapılan açıklamada grup şirketlerinin önümüzdeki dönemde müşterilerinin alım gücünü koruyacak ve artan enflasyon yükünü hafifletecek özel kampanyalar, indirimler, taksit fırsatlarını devreye alacağı bildirildi. Bunun yanı sıra 500'ün üzerindeki mağaza ve e-ticaret sitesinde satılan Boyner Grup markalarında yüzde 10 indirim uygulanacak.