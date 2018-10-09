Albayrak, enflasyonla mücadele programını açıkladı: Yüzde 10 indirim kampanyası başlatıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, enflasyonla mücadele kapsamında yüzde 10 indirim kampanyası başlattıklarını açıkladı. "Küresel olarak çok büyük bir değişim süreci olmadığı sürece elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapmayacağız" diyen Albayrak, "Vatandaşlarımızdan bu mücadeleye sahip çıkmalarını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı tanıtım toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Albayrak, yıllık yüzde 24.5'e ulaşan enflasyonla mücadele kapsamında, firmalarla ürünlerde yüzde 10 indirim uygulanması konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Tüm firmalara konu ile ilgili çağrı yapan Albayrak, indirim kararlarının firmaların inisiyatifinde olacağını ve "hali hazırdaki indirim kampanyalarına ek olarak yapılacağını" belirtti.

İndirim kampanyasına katılacakların işyerlerinin girişine 'mücadelenin logosunu' asmasını isteyen Albayrak, halka da çağrı yaparak bu logoların bulunduğu firmalardan alış veriş yapın dedi.

Albayrak'ın sunumunda öne çıkan satır başları şöyle:

— Türkiye ağustos ayı ile birlikte doğrudan para birimine yönelik spekülatif ataklarla karşı karşıya kalmış, ardından etkin bir mücadele içine girmiştir. Ağustos ayında başlayan ve eylülde etkisini hissettiren aksiyon ve adımlarımızla piyasaların adımları gerçekleştirmiştir.

#Canlı: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı"nı açıklıyor https://t.co/i5hNAA7gnL — AA Canlı (@AACanli) October 9, 2018

​'ELEKTRİĞE VE DOĞALĞAZA YILSONUNA KADAR ZAM YAPMAYACAĞIZ'

— Bugün açıklayacağımız programla yatırımcı güvenini çok daha ileriye taşıyacağız. Spekülatif ataklar ağustos ve eylül ayı ile birlikte püskürtülmüştür.

© AFP 2018 / Yasin Akgül Albayrak: Ekonomide dengelenme süreci başladı

- Yatırımcı güvenini çok ileriye taşıyacağız. Şimdi sıra kur dalgalanmalarında dengelenmeyi sağlamakta. Kurdaki hareket fiyat geçişkenliği oluşturdu. Eylül ayı enflasyon rakamları uzmanları da şaşırtacak şekilde yüksek geldi.

— Fiyatlarda normalleşmenin sağlanacağı bir sürece giriyoruz. Spekülatif ataklarla oluşan bu tablo hiç kimsenin çıkarına değil. Bugün kar artırma amacıyla yapılacak her girişim, yakın gelecekte daha büyük zararlara neden olacaktır.

— Bütün paydaşların birlikte kazandığı bir tablo oluşturacağız. İşsizliğin artmaması için neler yapabiliriz bunları da çalıştık. Girdi maliyetlerini düşürecek, fiyatlarda oluşan hareketliliğin firmalarımızı zarara sokmayacak ve işsizliği artırmayacak bir program üzerinde çalıştık.

'İNTERNET SİTESİ KURDUK, VATANDAŞLAR YÜZDE 10 İNDİRİM LOGOSU OLAN İŞYERLERİNİ TERCİH ETSİN'

© AA / Mahmut Serdar Alakuş Pakdemirli: Market zinciri sahibi firmalar 50 üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirim yapacak

- Tüm firmalarımızdan yüzde 10 indirim yapmalarını istedik. Bu mücadeleye katılacak tüm firmalarımız, belirlenen logo ile birlikte asgari yüzde 10 indirim uygulayacaklarını beyan etti. Burada enflasyon sepetinde bulunan ürünlerin tüm markaları var. Bu mücadeleye sahip çıkın, omuz verin.

— Bu kapsamda bir internet sitesi kurduk. Vatandaşlarımız yüzde 10 indirim logosu olan işyerlerini tercih etsinler.

— Öncelikli olarak yine küresel olarak çok büyük bir değişim süreci olmadığı sürece elektrik ve doğal gaza yıl sonuna kadar zam yapmayacağız.

'BANKALAR KREDİLERDE YÜZDE 10 İNDİRİM YAPACAK'

© AFP 2018 / Ozan Köse Türkiye Bankalar Birliği'nden borçlu şirketler için 24 ay taksit önerisi

- Bekleyen KDV iade ödenme süreçlerini çok ciddi hızlandırarak yıl sonuna kadar neticelendirmeyi taahhüt ediyoruz.

— İşçi çıkarmalarının önüne geçilmesi aşamasında işletmelerimize destek vereceğiz.

— 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere bankalarımız yüksek faizle kullandırdığı kredilerde yüzde 10 indirim yapacağını söyledi.

GIDA ÜRÜNLERİNE YAKIN TAKİP

— Hal yasası ekim ayında meclis komisyonunda göreceğiz, böylece komisyonculuk kaldırılacak. Ürünlerin bozulmasını engellemek için yeni standartlar uygulayacağız.

— Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasının ileri analitik yöntemler kullanılarak yakından takip edileceği ürün gözetim mekanizması için çalışmalar başladı.

— Fırsatçılık ve stokçulukla etkin mücadele etmeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızdan bu mücadeleye sahip çıkmalarını istiyoruz.

TBB BAŞKANI AYDIN: KAYNAK BULMAYA DEVAM EDECEĞİZ

© REUTERS / Osman Orsal Piyasalar, Albayrak'ın enflasyonla mücadele programını bekliyor

Albayrak'ın konuşması öncesi kısa bir değerlendirme yapan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, "Bankalar olarak ekonominin finansmanı için kaynak bulmaya ve finans sağlamaya devam edeceğiz. Nominal faiz hadlerinin daha aşağı seviyede olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan da, "MÜSİAD üzerine düşen görevi yapmaya hazırdır. Ekonomi yönetimimizin enflasyonla topyekun mücadele sonuna kadar desteklediğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

TÜSİAD BAŞKANI BİLECİK: ENFLASYONUN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN İKİ ADIM ÖNEMLİ

© REUTERS / Umit Bektas Enflasyon 15 yıl sonra ilk kez yüzde 20'yi aştı

"Enflasyonun kalıcı olarak sorun olmaktan çıkması gerekiyor. Programın başarısı için gereken ne varsa yapmaya hazırız" diyen TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de konuşmasında şunları söyledi:

"Enflasyonla Mücadele Programı, zorlu dönemden çıkışın en önemli hamlesidir. İş dünyası olarak bu programın başarısı için fazlasıyla sorumluluk almaya, görevimizi yerine getirmeye hazırız. Enflasyonun düşürülmesi için en önemli iki adım, sıkı para politikası ve bunu destekleyecek tasarruf tedbirlerini içeren maliye politikasının sürdürülmesidir. Sürdürülebilir güven ortamının dış ilişkilerde değeri bir hayli yüksektir, etkili bir dış politika ekonomimizi fazlasıyla güçlendirecektir."

VARANK: KOSGEB BORÇLARI 1 YIL ERTELENECEK

© AA / Halil Sağırkaya Erdoğan: Türk ekonomisi ve bankacılık sistemini kimse çökertemeyecek, şoklara dayanıklıdır

Sanayi Bakanı Mustafa Varank da işletmelerin kullanacakları TL cinsinden kredilere, yüzde 14'e kadar finansman desteği sağlayacaklarını duyurdu. Varank, şöyle konuştu:

"Bağlı kurumlarımızla birlikte elimizdeki tüm araçları seferber ediyoruz. Öncelikle finansman destek programını hayata geçiriyoruz. İşletmelerin TL cinsi kredilerinde yüzde 14'e kadar finansman desteği vereceğiz. İhracat yapacak olan KOBİ'lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli libor oranında yeni bir destek veriyoruz. 3 milyar liralık finansman erişim sağlanmış olacak. KOSGEB borçları 1 yıl ertelenecek. KOSGEB tarafından destek kararı alınan üç farklı programla toplamda 1 milyar liralık makine ve teçhizat yatırımına yüzde 25'e kadar ilave destek sağlayacağız. Cari açığa neden olan ürünler için yerlileştirme programı kapsamındaki ikinci çağrımızda en az 1.5 milyar liralık yeni yatırıma destek vereceğiz."