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14:56 09 Ekim 2018
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    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

    Pakdemirli: Market zinciri sahibi firmalar 50 üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirim yapacak

    © AA / Mahmut Serdar Alakuş
    Ekonomi
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    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Et Süt Kurumu 10 kalem üründe yüzde 10 indirim, market zinciri sahibi firmalarımız bugünden geçerli olmak üzere 50 üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirim yapacak" dedi.

    Berat Albayrak
    © AA / Hüdaverdi Yaman
    Albayrak, enflasyonla mücadele programını açıkladı: Yüzde 10 indirim kampanyası başlatıyoruz
    'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nda açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Zincir marketlerde 50 üründe 2 ay yüzde 10 indirim yapılacak" açıklamasında bulundu.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

    "Enflasyonla mücadele programımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün dünya nüfusu 7 milyar, önümüzdeki 2050 yılına baktığımızda 9 milyar olacak. Şehirleşmemiz yüzde 55, 2050'ye baktığımızda çok daha fazlasını yapacağız. Bu zor ev ödevini yapmamız lazım."

    'ÖDEVİMİZİ ALDIK, ÇALIŞIYORUZ'

    "Gıda arz güvenliği ekonominin hızlı olduğu durumlarda ön plana çıkıyor. 2 görevimiz var. Üreticiyi korumak ve tüketiciyi kollamak. İkisini de yapma yolunda ödevimizi aldık çalışıyoruz. Tohumdan sofraya tüm sorunları ortadan kaldırmanın yolunu arıyoruz. Heybeyi doldurarak geldik."

    'ÇAYKUR ZAM YAPMAYACAK'

    İşsizlik
    © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
    IMF raporunda Türkiye'ye dair enflasyon, cari açık ve işsizlik beklentilerine yer verildi
    "Yaptıklarımızın üzerine neler yapabiliriz dedik. Serbest piyasa ekonomisi tabii ki işleyecek. Gıda arz güvenliğini de mutlaka sağlayacağız. Örneğin kıyma 29, kuşbaşı 31 TL'den satılıyor. Ucuz fiyattan alınıyordu, alınmaya devam edecek. Ucuz et projesi devam edecek. Çaykur bundan sonra da zam yapmayacak. Zincir marketlerde 50 üründe 2 ay yüzde 10 indirim yapacak."

    'ET VE SÜT KURUMU YÜZDE 10 İNDİRİM YAPACAK'

    "Et ve Süt Kurumu 10 üründe yüzde 10 indirim yaptı. Atatürk Orman Çiftliği 14 üründe yüzde 10 indirim yaptı. Sığ ve toz gübreyle yemde yüzde 10 indirim yapıldı."

    '50 ÜRÜNDE İKİ AY BOYUNCA İNDİRİM'

    "Toprak Mahsulleri Ofisi pirinci yüzde 20-40 indirimle arasında satmaya devam edecek. Carrefour, BİM, Şok, Migros ve Metro 50 üründe iki ay süreyle yüzde 10 indirim yaptığını açıkladı."

    Etiketler:
    ekonomi, önlem, zam, enflasyon, açıklama, 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı', Tarım ve Orman Bakanlığı, Bekir Pakdemirli
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