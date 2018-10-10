Devletten parasını alamadı, konkordato ilan etti

Ekonomik kriz nedeniyle iflas koruma başvuruları artarak devam ediyor. Son konkordato başvurusu halen Büyük Menderes Nehri'nin bakım ve onarım işlerini yürüten Özler Grup'tan geldi. Şirket, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talep etti.
Bu süreçte bankaların üstüne geleceği endişesiyle mecburen konkordato kararı aldıklarını söyleyen Özler, "Bankalar üstümüze geleceğinden dolayı firmalarımız için mecburen konkordato kararı aldık. Şu an için 27 personel çalışıyor. Ancak aktif olduğumuz dönemde 120-130 personel çalışıyordu" bilgisini verdi.
DSİ YETKİLİSİ: ÖDEMELER BİRKAÇ GÜNE TEKRAR AÇILACAK
2018 yılının başından bu yana DSİ'den düzgün bir şekilde ödenek alamadığını söyleyen Özler, "DSİ'den 2018 yılından bu yana düzgün bir ödenek alamadık. Zaten mart ve nisan aylarında DSİ"nin proje işleri durduruldu ve herhangi bir ödenek çıkmadı" dedi.
DSİ yetkilisi ise nakit konusunda sıkıntı olduğunu belirterek, "2018 yılından bu yana ödemelerde biraz aksamalar oluyor. Bir kaç gün içerisinde ödemeler tekrardan açılacak" açıklamasında bulundu.
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