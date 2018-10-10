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12:14 10 Ekim 2018
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    ekonomi, hesap, kitap

    Devletten parasını alamadı, konkordato ilan etti

    © AA /
    Ekonomi
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    Devlet Su İşleri’ne (DSİ) yaptığı projelerle bilinen Özler Grup, mahkemeye konkordato başvurusu yaptı. Firma, konkordato talep etmelerinin en büyük nedeni olarak DSİ'den alamadıkları 15 milyon TL'lik alacaklarını gösterdi.

    Ekonomik kriz nedeniyle iflas koruma başvuruları artarak devam ediyor. Son konkordato başvurusu halen Büyük Menderes Nehri'nin bakım ve onarım işlerini yürüten Özler Grup'tan geldi. Şirket, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talep etti.

    İstanbul, inşaat, konut
    © AP Photo / Murad Sezer
    'Konkordato ilan edenlerin yüzde 75'i inşaat sektöründen'
    Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, Özler Grup'un bünyesinde Asyapı İnşaat, Efetaş Mühendislik ve Özler Makina gibi 3 adet firma yer alıyor. Özler Grup'un Genel Müdürü Tuğsan Erkan Özler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz grup olarak olarak konkordatoya gittik. Asyapı İnşaat ve Efetaş Mühendislik 15'er yıllık, Özler Makina ise 25 yıllık bir firmadır. Konkordato talep etme sebebimiz As Yapı'nın DSİ'ye yaptığı işlerden ödenek alamamasından kaynaklanıyor. Yaklaşık 15 —16 milyon TL civarında bir hakediş var" dedi.

    Bu süreçte bankaların üstüne geleceği endişesiyle mecburen konkordato kararı aldıklarını söyleyen Özler, "Bankalar üstümüze geleceğinden dolayı firmalarımız için mecburen konkordato kararı aldık. Şu an için 27 personel çalışıyor. Ancak aktif olduğumuz dönemde 120-130 personel çalışıyordu" bilgisini verdi.

    DSİ YETKİLİSİ: ÖDEMELER BİRKAÇ GÜNE TEKRAR AÇILACAK

    2018 yılının başından bu yana DSİ'den düzgün bir şekilde ödenek alamadığını söyleyen Özler, "DSİ'den 2018 yılından bu yana düzgün bir ödenek alamadık. Zaten mart ve nisan aylarında DSİ"nin proje işleri durduruldu ve herhangi bir ödenek çıkmadı" dedi.

    DSİ yetkilisi ise nakit konusunda sıkıntı olduğunu belirterek, "2018 yılından bu yana ödemelerde biraz aksamalar oluyor. Bir kaç gün içerisinde ödemeler tekrardan açılacak" açıklamasında bulundu.

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    Etiketler:
    konkordato, Devlet Su İşleri (DSİ), Türkiye
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