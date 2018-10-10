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13:56 10 Ekim 2018
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    ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi

    İhracatta hem değer hem de miktar düştü

    © REUTERS / Fabian Bimmer/File Photo
    Ekonomi
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    İhracat birim değer endeksi yüzde 0.6 azalırken, miktar endeksinde düşüş yüzde 6'yı buldu. Diğer taraftan İthalat birim değer endeksi yüzde 4.3 artarken, miktarı yüzde 26 azaldı.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ağustos ayı Dış Ticaret Endeksleri verilerini açıkladı.

    Ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi
    © AA /
    Ağustos ayında ithalat yüzde 22.7, ihracat yüzde 6.5 azaldı
    İhracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7.8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0.6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0.3 ve yakıtlarda yüzde 29.3 arttı.

    İthalat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10.3 ve yakıtlarda yüzde 32.1 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2.2 azaldı.

    İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 25.9 AZALDI

    İhracat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0.8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 22.2, yakıtlarda yüzde 11.8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7.9 azaldı.

    Şemsi Bayraktar
    © AA / Evren Atalay
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    İthalat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 13.2, yakıtlarda yüzde 19.2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 28.3 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1 arttı.

    İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2017 yılı Ağustos ayında 106.8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5 puan azalarak, 2018 yılı Ağustos ayında 101.8 oldu.

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    Etiketler:
    ithalat, ihracat, yakıt, Tütün, içecek, gıda, TÜİK, Türkiye
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