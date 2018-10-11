Yörsan Gıda'dan konkordato başvurusu

Konkordato talep eden Yörsan Gıda'ya yönelik bazı alacaklıların icra takibine geçtiği belirtildi. Zincir marketlere satılan ürünlerin kâr marjındaki düşüş, akaryakıt nedeni ile artan lojistik giderleri ve kredi maliyetlerindeki yükselişin şirket dengesini bozduğu öne sürüldü.

Süt ve süt ürünleri sektöründe yarım asrı geride bırakan Yörsan Gıda konkordato istedi. Konkordato başvurusu önceki gün Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yapıldı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre ; dava başvurusunda, şirketin mali güçlük içinde olduğu kaydedildi.

Dava dilekçesine göre, ekonomide yaşanan genel sıkıntıların şirketin mali yapısını olumsuz etkilediği belirtildi. Konuya yakın bir kaynak, zincir marketlere satılan ürünlerin kâr marjındaki düşüş, akaryakıt nedeni ile artan lojistik giderleri ve kredi maliyetlerindeki yükselişin, şirketin mali dengesini bozduğunu kaydetti.

Yörsan Gıda'ya yönelik bazı alacaklıların ise icra takibine geçtiği bildirildi. Şirkete süt veren bir alacaklı 400 bin liralık alacağı nedeni ile Yörsan'a yönelik ihtiyati haciz kararı aldı.