Yıllık cari açık 51 milyar dolar

Türkiye'nin cari işlemler dengesi Ağustos'ta 2.59 milyar dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık ise 51 milyar 125 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, ödemeler dengesi ağustos ayında 2 milyar 592 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık ise 51 milyar 125 milyon dolar oldu. Böylece 2015 Eylül ayından bu yana ilk kez cari fazla verildi.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert IMF raporunda Türkiye'ye dair enflasyon, cari açık ve işsizlik beklentilerine yer verildi

Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.065 milyon dolar azalarak 1.284 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin 741 milyon dolar artarak 4.627 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Beklenti cari işlemler fazlasının 2.5 milyar dolar olmasıydı. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın Ağustos ayında 2.438 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 5.109 milyon dolar fazla verdi. Ağustos'ta net hata noksan 3.66 milyar dolar oldu, önceki 2.98 milyar dolardı.