Yıllık cari açık 51 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, ödemeler dengesi ağustos ayında 2 milyar 592 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık ise 51 milyar 125 milyon dolar oldu. Böylece 2015 Eylül ayından bu yana ilk kez cari fazla verildi.
Beklenti cari işlemler fazlasının 2.5 milyar dolar olmasıydı. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın Ağustos ayında 2.438 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 5.109 milyon dolar fazla verdi. Ağustos'ta net hata noksan 3.66 milyar dolar oldu, önceki 2.98 milyar dolardı.
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