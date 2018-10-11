Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Bundan sonra 'Turkey' yerine 'Turkish' olsun diyoruz. Turkish otels, Turkish destinations... Turkish'in ön planda olduğu yeni bir tanıtım projesiyle Türkiye'yi tekrar turizm alanında atılımlar yaparak devreye almaya çalışıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürlüğü'nde THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile turizm sektörü için havayolu ulaşımı hatlarını geliştirme konusunda hazırlanan 'Direkt Turizm Hamlesi' protokolünü imzaladı.

Ersoy, tanıtımla ilgili radikal değişikliklere gitme kararı aldıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: "15 sene önce fuarlar çok cazip turizm tanıtım alanlarıydı, turizm cazibe merkezleri fuarlarda tanıtılıyordu. Yalnız son 15 senedir iletişim teknolojilerinde, iletişim araçlarında çok ciddi değişiklikler oldu. Yeni teknolojiler devreye girdi ve insanların iletişim alışkanlıkları değişmeye başladı. Sosyal medya, dijital platformlar ön plana çıkmaya başladı. Klasik iletişim metotlarından uzaklaşmaya, yeni teknolojilere geçmeye başladı insanlar. Biz de bunları düşünerek tanıtım politikamızda eski klasikleşmiş yöntemlerden vazgeçmeye başlayacağız.

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Yeni stratejimizde teknolojinin yeni iletişim araçlarını ön planda tuttuğumuz, yapay zekalarla hedef kitleleri belirleyip, nokta atışı yaptığımız yeni bir tanıtım politikasıyla ilgili hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Çok yakında bununla da ilgili detaylı tanıtım politikamızı da devreye alacağız. Ayrıca yıl sonuna kadar yeni bir tanıtım sloganıyla yeni bir tanıtım programıyla ve yeni bir ajansla tekrar tanıtım operasyonuna başlıyoruz. Burada da ciddi bir değişikliğe gitmek istiyoruz. Bundan sonra 'Turkey' yerine 'Turkish' olsun diyoruz. Turkish otels, Turkish destinations… Turkish'in ön planda olduğu yeni bir tanıtım projesiyle Türkiye'yi tekrar turizm alanında atılımlar yaparak devreye almaya çalışıyoruz."

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Bakan Ersoy, turizm bölgelerindeki fiyat artışlarıyla ilgili soru üzerine de şunları kaydetti: "Bizim turizmimizin yüzde 85'i yabancı turistten kaynaklı. Burada bizim yabancı turistten almamız gereken rakamı almamız lazım. Oteller yabancı kurla pazarlama yaptıkları için ciddi artışlar bekleniyor ama inanın bana 2017'nin başından beri Türk turiste, yerli turiste uygulanan kurlar normalin altında. Bu enflasyonla mücadele kapsamında zaten otellerin bir çoğu, özellikle bizden işletme belgeli olanlar düşük kur politikasıyla TL fiyatları oluşturuyorlar.

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2 ay boyunca yıl sonuna kadar birçoğu destek verecek, biz kendileriyle konuştuk. O yüzden bir sıkıntı yok. Turizm gelirimizin yüzde 85'i yabancı turist. Biz şimdi yüzde 15'i çok kollayalım diye yüzde 85'teki geliri kaybetmemesi lazım Türkiye'nin. Türkiye için cari işlemler açısından çok önemli bir kaynaktan bahsediyoruz. Oradaki fırsatları doğru değerlendirip, oradaki gelirleri Türkiye'nin arttırması lazım. Bu orta ve uzun vadeli Türkiye ekonomisine çok ciddi artılar, çok ciddi yabancı yatırım olanakları da sağlayacaktır. Türk ekonomisi bununla çok daha hızlı gelişir, dövizi kontrol altına almamız çok daha kolay olur. Biz tamamen yerli turisti düşük kur politikalarıyla desteklerken yabancı turistte olmamız gereken yerin çok altındayız. Bizim kişi başı turist gelirimizi arttırmamız lazım. Bu sene muhtemelen gayrisafi milli hasılamızın yüzde 4'ünü turizm geliri oluşturacak ama bizim öncelikli hedefimiz 5 yıl içinde yüzde 4 olan bu rakamı yüzde 8'e çıkarmak. Bunun için de hedefimiz kişi başı turist harcamasını arttırmak. Bu sene tahmini konaklama gelirimiz 10 milyar dolar, gastronomi geliri ise 5 milyar dolar. Yani konaklama gibi büyük bir yatırımın yüzde 50'si kadar gastronomi geliri var turistten."