Brunson iddiaları sonrası dolar düşüşte

ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın bugün yapılacak duruşmasıyla ilgili iddiaların ardından dün akşam saatlerinde 5.90 TL'ye dek inen dolar/TL, yeni güne de aynı seviyeden başladı. Kur bu sabah uluslararası piyasalarda 5.9087 TL seviyesinde hareket ediyor.

© REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo Dolar kritik seviyenin altında

Dolar/TL bu sabah uluslararası piyasalarda 5.9087 TL seviyesinde hareket ediyor. Kur, dün akşam saatlerinde ABD'li Rahip Brunson'ın bugün yapılacak duruşmasıyla ilgili iddiaların ardından 5.90 TL'ye dek inmişti.

ABD'li yayın kuruluşu NBC dün Türkiye ile ABD'nin rahin Brunson'un serbest kalması için gizli anlaşmaya vardığını, Beyaz Saray'ın Brunson'ın salınmasını ve önümüzdeki günlerde ABD'ye dönmesini beklediğini ileri sürmüştü.

Dün sabah güne 6.06 civarında başlayan dolar/TL, üç yıl aradan sonra ilk kez fazla verilen ödemeler dengesindeki seyirle 6 TL'nin altına inmişti.

Gün içinde en düşük 5.95 seviyesini test eden dolar gece gelen bu haberle 5.90 TL seviyesine inmişti.

DİĞER PARA BİRİMLERİ DEĞER YİTİRDİ

TL dün gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında yüzde 1'e yakın değer kazancı ile en çok değer kazanan para birimi olurken benzer para birimlerinde yüzde 1'i aşan değer kayıpları yaşandı.