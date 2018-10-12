Dolar/TL düşüşü sonlandırarak yükselişe geçti

Sabah ilk işlemlerde 5.83 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, yeniden yükselişe geçerek 5.9866 seviyesine kadar yükseldi.

Son bir haftadır süren düşüşünü bugüne de taşıyan dolar/TL, 5.8328 ile yaklaşık son 2 ayın en düşük seviyesini gördü.

© AP Photo / Burhan Özbilici Brunson iddiaları sonrası dolar düşüşte

Bu seviyeden yeniden yönünü yukarı çeviren kur, 5.9866 seviyesine kadar yükseldikten sonra 5.96 seviyesinde yer aldı. Euro/TL yüzde 0.5 artışla 6.9120'den işlem görüyor.

Dünya'nın aktardığına göre analistler, ABD'li din adamı Andrew Brunson'ın davasına ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

Yurt dışında ABD'de eylül ayı ithalat fiyat endeksi, Michigan Üniversitesi ekim ayı tüketici güven endeksi ve Euro Bölgesi ağustos ayı sanayi üretimi verilerinin izleneceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 5.90'ın altında kalıcılık sağlaması durumunda 5.75 ve 5.50 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.