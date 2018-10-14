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10:41 14 Ekim 2018
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    İstanbul Yeni Havalimanı

    Yeni havalimanına ulaşmak, uçmaktan daha pahalı

    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Ekonomi
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    Yeni havalimanına ulaşmak, uçmaktan daha pahalı. İç hat bileti 59 TL'ye satılan 3. havalimanına sadece tek hat belediye otobüsü olduğu için geriye 2 seçenek kalıyor. Şehir merkezinden özel otomobille yaklaşık 33 TL'ye gidiliyor ancak otopark ücreti henüz belli değil. Taksi ise 190 TL tutuyor.

    29 Ekim'de açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nda THY'nin ilk uçuşu 31 Ekim'de yapılacak. Türk Hava Yolları (THY), iç hat uçuşlarının her şey dahil bilet fiyatını 59 Türk Lirası olarak belirledi. Ancak toplu taşıma ile ulaşımın nasıl olacağı hâlâ netlik kazanmış değil. 3. havalimanına sadece tek hat belediye otobüsü olduğu için geriye 2 seçenek kalıyor. Şehir merkezinden özel otomobille yaklaşık 33 TL'ye gidiliyor ancak otopark ücreti henüz belli değil; taksi ücreti ise 190 TL.

    Antalya - Türk Hava Yolları (THY)
    © REUTERS / Murad Sezer
    Yeni Havalimanı'nda THY’nin ilk uçuş fiyatları belli oldu
    Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, havaalanına en kolay iki yoldan gidilebiliyor. Birincisi E-5, ikincisi TEM. Örneğin şehir merkezinden (Beşiktaş) birinci yoldan gidildiğinde (E-5) toplam yol 73.7 km oluyor. İkinci yoldan gidildiğinde (TEM) bu yol uzunluğu daha da azalıyor ve 66 km'ye düşüyor. Ancak burada da gişe ücreti devreye giriyor. Saatte ortalama 0.45 kuruş yakan 1.6 dizel araç E-5 üzerinden gittiğinde maliyet 33.16 TL olarak çıkıyor. TEM üzerinden gittiğinde ise (gişe ücreti dahil) 32.45 TL gibi bir hesap ortaya çıkıyor. Ancak burada da otopark sorunu devreye giriyor. Henüz belirlenmiş bir otopark yok. Olsa da ücretin ne kadar olacağı bilinmiyor.

    Taksi kullanmak isteyen vatandaş ise daha fazla para ödemek zorunda. E-5 güzergahından giden bir taksi 190.50 TL yazarken, TEM'den giden bir taksinin gişe ücreti dahil maliyeti 175.75 TL oluyor.

    İETT HATLARI MERAK KONUSU

    İstanbul Yeni Havalimanı
    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    3. havalimanı taşıma ihalesini İBB aldı
    İstanbul Yeni Havalimanı'na şu anda sadece Mecidiyeköy'den kalkan 48 F hat numaralı otobüs gidiyor. Onun haricinde buraya giden başka bir toplu taşıma aracı bulunmuyor.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yeni hatların 29 Ekim'de başlayacağını duyurdu ancak sayılı günler kalmasına rağmen henüz bu konuda bir adım atılmış değil. Havalimanının açılış tarihinden itibaren 10 yıl süreyle İstanbul'da oluşturulacak 18 hat üzerinde 150 otobüsle taşımacılık yapılması işini kapsayan ihale 27 Eylül'de ikinci kez yapıldı. İETT'nin tahmini bedeli 468 milyon liradan 702 milyon liraya çıkardığı ihaleyi 755 milyon 823 bin TL'lik teklifi sunan İBB şirketlerinden İstanbul Otobüs AŞ kazandı. Ancak söz konusu 18 hat ve ücret konusu da henüz netlik kazanmadı.

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    Etiketler:
    taksi, otobüs, 3. Havalimanı, İBB, THY, İstanbul
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