Yeni havalimanına ulaşmak, uçmaktan daha pahalı

29 Ekim'de açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nda THY'nin ilk uçuşu 31 Ekim'de yapılacak. Türk Hava Yolları (THY), iç hat uçuşlarının her şey dahil bilet fiyatını 59 Türk Lirası olarak belirledi. Ancak toplu taşıma ile ulaşımın nasıl olacağı hâlâ netlik kazanmış değil. 3. havalimanına sadece tek hat belediye otobüsü olduğu için geriye 2 seçenek kalıyor. Şehir merkezinden özel otomobille yaklaşık 33 TL'ye gidiliyor ancak otopark ücreti henüz belli değil; taksi ücreti ise 190 TL.
Taksi kullanmak isteyen vatandaş ise daha fazla para ödemek zorunda. E-5 güzergahından giden bir taksi 190.50 TL yazarken, TEM'den giden bir taksinin gişe ücreti dahil maliyeti 175.75 TL oluyor.
İETT HATLARI MERAK KONUSU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yeni hatların 29 Ekim'de başlayacağını duyurdu ancak sayılı günler kalmasına rağmen henüz bu konuda bir adım atılmış değil. Havalimanının açılış tarihinden itibaren 10 yıl süreyle İstanbul'da oluşturulacak 18 hat üzerinde 150 otobüsle taşımacılık yapılması işini kapsayan ihale 27 Eylül'de ikinci kez yapıldı. İETT'nin tahmini bedeli 468 milyon liradan 702 milyon liraya çıkardığı ihaleyi 755 milyon 823 bin TL'lik teklifi sunan İBB şirketlerinden İstanbul Otobüs AŞ kazandı. Ancak söz konusu 18 hat ve ücret konusu da henüz netlik kazanmadı.
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