Yüzde 10'luk ÖTV sonrası: Meyve suyunu 'sulandırdılar'

Artan maliyetler ve meyve nektarlarına getirilen yüzde 10'luk ÖTV sonrasında bazı meyve suyu üreticileri meyve oranını düşürme yoluna gitti. İçinde yüzde 40 meyve olan bir içecekteki meyve oranının yüzde 10 kadar indirildiği ifade edildi.
Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre, yılbaşında meyve nektarına getirilen ÖTV ve artan maliyetler nedeniyle üreticiler farklı yollara başvurmak zorunda kaldı. İçinde yüzde 25 ile yüzde 99 arasında meyve bulunan ve meyve nektarı olarak adlandırılan meyve sularındaki meyve oranları bazı firmalarca düşürülmeye başladı. Örneğin içinde yüzde 40 meyve barındıran meyve nektarındaki meyve oranını yüzde 10'a kadar düşürenler oldu.
Böylece Türk Gıda Kodeksi'ne göre meyve oranı yüzde 10'a düşürülünce içeceğin kategorisi de değişti. İçinde yüzde 10 ile yüzde 24 arasında meyve barındıran içecekler ‘meyve suyu' değil ‘meyveli içecek' olarak adlandırılıyor.
Sektör temsilcileri, meyve oranını düşüren firmaların yasalara aykırı bir şey yapmadığını ancak meyve oranlarının düşürülmesinin yol açacağı gelişmelere dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti.
'YASALARA UYGUN ANCAK ÇİFTÇİLER ETKİLENECEK'
Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Başkanı İlker Güney, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
"Artan maliyetler ve meyve nektarına getirilen ÖTV, bazı üreticileri zorladı. Bu yüzden meyve nektarından meyveli içeceği bir kayış oldu. Bu olay yasalara aykırı değil. Zaten meyve suyu ambalajında içeceğin içindeki meyve oranı yazılıyor. Meyve oranı yüksek olunca fiyat da tabii ki yüksek oluyor. Artan maliyetleri ve ÖTV'yi de ekleyince son tüketicinin alacağı ürünün fiyatı da yükselmiş oluyor. Meyve suyu üreticileri, tüketici pahalı olan ürünü alamayacağı için böyle bir yol izliyor. Ancak burada asıl dikkat edilmesi gereken yer çiftçiler ve onların ektikleri meyve ağaçları. Meyve suyu pazarında şeftalinin payı yüzde 35, kayısının ise yüzde 15. Yani pazarın yüzde 50'sine bu ikisi hakim. Meyve nektarından meyve içeceğine kayış demek tarımsal olarak da risk anlamı taşıyor. İleride meyvesini satamayan çiftçinin bu ağaçlar yerine başka şeyler ekmesi ya da hiçbir şey ekmemesi gibi bir tehlike ortaya çıkabilir. Şu an için sektörün büyük kısmının bu işe girmediğini söyleyebiliriz. Yüzde 10'luk kısın oran düşürme yolunu seçti. Son dönemlerde enerji maliyetleri de dahil birçok girdide artış oluyor. Maliyetler daha da artarsa meyveli içeceğe geçiş hızlanır."
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