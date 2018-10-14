TMO, mısır alımına yarın başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "TMO olarak geçen yıl 760 liraya aldığımız mısırı yarından itibaren 950 liraya almış olacağız. Üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 yılı mısır alım fiyatının 2017'ye göre yüzde 25 artırılarak ton başına 950 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü'nün yarından itibaren mısır alımlarına başlayacağını belirtti.

Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) olarak piyasaları yakından takip etmekteyiz. Özellikle mısır fiyatında üretici aleyhine bir gelişme olabileceğini gördük ve TMO olarak geçen yıl 760 liraya aldığımız mısırı yarından itibaren 950 liraya almış olacağız. Ürün bedelleriyle ilgili de üreticilerimiz endişe etmesinler 10 gün içinde de ürün bedelleri üreticilerimizin hesabına geçmiş olacak. Ortalama 50-55 lira bir destek alınacağını düşünürsek. Üreticimizin eline ton başı bin 5 lira geçecek. Bunun da üreticilerimizin lehine bir durum olduğunu düşünüyoruz. Son dönemlerde üreticimizin aleyhine gelişen fiyat yapısına TMO düzenleyici denetleyici kuruluş olarak devreye girmiştir. Üreticilerimize hayırlı olsun."