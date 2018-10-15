Trump'ın açıklamaları sonrası Suudi borsasında yüzde 6.8 düşüş

ABD Başkanı Donald Trump'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması konusunda Suudi Arabistan'ı ağır cezalarla uyarması üzerine Suudi Arabistan borsası yüzde 6.8 düştü.

ABD Başkanı Trump, Türkiye'deki Suudi Arabistan Başkonsolosuluğu'na girdiği 2 Ekim tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Washingon Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmüş olması durumunda Suudi Arabistan'ı "çok ağır" cezaların beklediğini söylemişti.