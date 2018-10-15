Dünya gazetesi basılı yayına son veriyor

Dünya gazetesi, Nezih Demirkent'in 2001 yılında vefatının ardından gazetenin başına geçen kızı Didem Demirkent'in sahipliğinde, Osman Saffet Arolat'ın genel yayın yönetmenliğinde, yayın hayatını bayi satışları ve abonelik sistemiyle sürdürüyordu.

© AFP 2018 / Yasin Akgül Türkiye'nin ünlü mizah dergisi Uykusuz: Ya zam yapacaktık ya da dergiyi kapatacaktık...

Ahval'in haberine göre , geçen günlerde 40 çalışanın işine son verilen gazetede, uzun süredir maddi sıkıntı ve ekonomik darboğaz yaşandığı, artan döviz kurlarına paralel olarak kâğıt başta olmak üzere giderlerin karşılanmasında güçlük çekildiği, dağıtım masraflarının karşılanamadığı belirtilirken, 1 Ekim'den itibaren gazetenin web sayfası sadece abonelerin kullanımına açık hale getirildi.

Gazete ayakta kalabilmek ve internet üzerinden yayınını sürdürebilmek için online abonelik ücretini aylık 50, yıllık 300 TL olarak belirledi.

Yeni uygulamayla, Dünya'nın özel haberlerine, köşe yazarlarına sadece aboneler erişebiliyor.

Edinilen bilgiye göre; yazar, muhabir ve çalışanların maaşlarını neredeyse altı aydır ödeyemeyen gazete, günlük baskı adedini de birkaç bine düşürdü.

Gazetenin 1 Kasım'dan itibaren kâğıda basılı nüshasının yayınına son verilmesi planlandı. Online aboneliklerdeki talep durumuna göre, bu sürenin en fazla yılbaşına kadar uzayabileceği kaydediliyor.

Birkaç aydan bu yana sayfa sayısını 24'ten 12'ye düşüren gazete, sayfa sayısındaki azalma nedeniyle, yazarlarının önemli bölümünü sadece internet sitesinde yazmaya yönlendirdi.