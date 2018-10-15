Albayrak: Ekonomiyi iki prangadan kurtaracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekim ayıyla birlikte enflasyonun düşüşe geçeceğini belirterek, "Enflasyon ve faiz denen 2 prangadan ekonomimizi kurtardığımızı göreceğiz" dedi. Albayrak, enflasyon, kur ve faiz açısından kötü dönemin geride kaldığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, stanbul'da yeni havalimanında düzenlenen 'Hedef 2023 Büyük Türkiye' zirvesinin açılış konuşmasını yaptı.

© AA / Hüdaverdi Yaman Albayrak, enflasyonla mücadele programını açıkladı: Yüzde 10 indirim kampanyası başlatıyoruz

Enflasyonla mücadele programına destek veren herkese teşekkür eden Albayrak, "Enflasyonla mücadele için yaptığımız çağrılar sonucunda başlatılan destekler seferberliğe dönüştü. Enflasyonla mücadelede önce ekim, ardından kasım ve aralıkta aşağı yönlü seyir sürecek. Bu sürecin sonunda enflasyon ve faizden ekonomimizi adım adım kurtardığımızı göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

"Ülkemize yönelik yoğun ekonomik saldırı havası dağılamaya başladı" diyen Albayrak, "Yatrıımcılaırn ekonomimize güveni her geçen gün artmaya başlıyor. Bu ataklarla herhangi bir ülke karşı karşıya kalsaydı büyük bir krize düşerdi. Ancak Türkiye çok güçlü bir şekilde güvenini kazanacak bir süreci ortaya koydu. Dövizde aşağıya yönlü bir seyir kendini göstermeye başladı" dedi.

Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Uzunca bir süre malum kesim tarafından Türkiye'nin başat projeleri bilinçli şekilde itibarsızlaştırıldı. Ağustosta yaşanan süreç, Türkiye'nin tarihinde maruz kaldığı en büyük ekonomik saldırıdır. Bu ataklarla herhangi bir ülke karşı karşıya kalsaydı büyük bir krize düşerdi.

— Özellikle haftasonundan itibaren mücadelenin logosunun bulunduğu afişlerin birçok mağaza ve dükkanlarda yer aldığını gördük. Ekonomide özellikle son dönemde dış ticaret rakamlarının ardından dengelenmenin başladığına şahit olduk.

— Yatırımcıların, küresel oyuncuların ülkemize olan güveni her geçen gün güçlenerek artmaya devam ediyor.

— Gördük ki ülkemizle ilgili olumsuz hava dağılmaya, güçlü bir şekilde başlamış. Gerek enflasyon rakamları gerek kur ve faiz oranları açısından kötü bir dönemi geride bıraktık.

— Hal Yasası çok yakın süreçte Meclis gündemine gelecek.

— Türkiye aynı anda hem gelişmiş ülkeler nezdinde yaşanan kritik süreci hem de kendisine yönelik oluşturulan spekülatif saldırıları çok büyük bir başarı ile beklenenin çok altında bir hasarla atlattı.

— Çok kısa vadede atılması gereken adımların çoğunu tamamladık. Ani müdahaleleri yaptık, yapıyoruz, gerekirse yeniden yapacağız. Artık kısa vadeli stratejilerimizin hayata geçtiğine şahit olacağız. Çok kısa diye bir strateji mi olur? Olur.