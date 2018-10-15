'Kötü niyetli firmalar konkordato ile piyasayı tıkıyor'

Erkan Güral, son dönemde ekonomide yaşanan gelişmelere karşın yatırımlara devam ettiklerini ve durmayı düşünmediklerini söyledi.

Ülkenin içinden geçtiği zor şartlara rağmen frene basılmaması gerektiğini belirten Güral, "Frene basar, çarkları yavaşlatırsak sonrasında tekrar hızlandırmak çok zor olur. Hep birlikte bu şekilde yürümeye devam etmek zorundayız. Bizim de şu anda yaptığımız bu" diye konuştu.

© Fotoğraf : Instagram Alkoçlar konkordato istedi

Güral, ekonomideki gelişmelere karşın demoralize olunmaması gerektiğini ifade ederek, şirketlerin, günün şartlarını göz önünde bulundurarak imkanları doğrultusunda yatırımlara devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Böyle ekonomik dönemlerde her zaman fırsatlar da olacağına işaret eden Güral, "Her zaman için fırsatları kolluyoruz. Yatırımlarımızı gerçekleştirirken de günlük çalışmaları yaparken de fırsatları kollamalıyız. Fırsatlar artık eskisi gibi fazla sayıda çıkmıyor ama az sayıda çıkanı da zamanında iyi değerlendirebilmek lazım. Her sektör ve meslek için böyle. Bunlardan gözümüzü ayırmamamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

'BANKALAR AYAKLARINI FRENDEN ÇEKMELİ'

Güral, bazı şirketler tarafından açıklanan konkordato kararlarına da dikkati çekerek, şöyle konuştu:

— Bu kararlar hepimizi etkiliyor, hepimiz bu sepetin içindeyiz. Piyasa açısından etkileniyoruz ve kararlar piyasayı demoralize ediyor. Konkordatonun ticaret literatüründen çıkartılması gerektiğini düşünüyorum. İhtiyacı olan firmalar kadar, kötü niyetle kullanan firmaların da hayata geçirmesiyle bu işlemin piyasayı daha da tıkadığını görüyorum. Bu, işleri olduğundan biraz daha zorlaştırıyor. Maalesef bunları yaşıyoruz, görüyoruz. Bu konunun disipline edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu uygulama kaldırılabilir, çünkü işin çok kolay bir yönü. Bu sene duyduğunuz kadar çok duydunuz mu bu konuyu? Gerçekten ihtiyaç duyan firmalar da vardır. Sıkışık dönem yaşandı, bankalar çok sert fren yaptılar. Ümit ediyorum bu frenden ayaklarını çekerek piyasaların biraz olsun rahatlamasını sağlarlar.