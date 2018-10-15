Bütçe eylülde 6 milyar açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, eylül ayı ile ocak-eylül dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı.
Bütçe gelirleri ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19.8 artışla 546.8 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 23.6 yükselişle 603.5 milyar lira oldu.
Böylece merkezi yönetim bütçesi eylülde 6 milyar lira, ocak-eylül döneminde de 56.7 milyar lira açık verdi.
Diğer taraftan, 2017 yılı Eylül ayında 2 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2018 yılı Eylül ayında 4.3 milyar TL faiz dışı fazla verildi.
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